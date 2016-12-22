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Экс-глава Европейской медиагруппы вышла на работу к издателю Forbes
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13:00
Экс-глава Европейской медиагруппы вышла на работу к издателю Forbes

Екатерина Тихомирова, в прошлом году покинувшая пост гендиректора Европейской медиагруппы (ЕМГ, владеет «Европой Плюс», «Дорожным радио», «Ретро FM» и др.), заняла пост вице-президента по развитию медиагруппы ACMG, издающей в России журналы Forbes, Numero, L'Officiel и другие. Об этом РБК рассказал источник, близкий к группе, и подтвердила РБК сама Тихомирова.

Тихомирова занимала пост гендиректора ЕМГ, крупнейшего российского радиохолдинга, с 2012 года. В конце мая 2016-го основными владельцами медиахолдинга стали бенефициар Уральской горно-металлургической компании Андрей Бокарев и топ-менеджеры промышленной группы Андрей Козицын и Игорь Кудряшкин. Тихомировой было предложено остаться в качестве главы совета директоров ЕМГ, но она отказалась. «Это не соответствует моей желаемой роли и целям в жизни», — поясняла она. Ее место занял Роман Емельянов, бывший программный директор «Русского радио».

По словам Екатерины Тихомировой, в ACMG она будет отвечать за разработку и реализацию digital-стратегии для портфеля брендов ACMG. Подробности она раскрыть не смогла, сославшись на то, что «только вышла на новое место».

Медиагруппа ACMG была основана в 2008 году и до 2015-го специализировалась преимущественно на выпуске life-style-изданий под брендами SNC, Numero, Port, L'Officiel, Golf Digest и другие. Осенью 2015-го владелец группы Александр Федотов купил у немецкой Axel Springer весь ее местный бизнес, основным активом которого является российская версия Forbes. Продать российский бизнес Axel Springer решил из-за изменения законодательства: с 1 февраля 2016 года доля иностранного владения во всех российских СМИ не может превышать 20%. 

Теги
Forbes, Европейская медиагруппа, ACMG
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