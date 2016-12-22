Работники правительства Крыма уволены за майнинг на рабочих местах

В здании правительства Крыма два сотрудника добывали криптовалюту. Оба уволены, рассказали в республиканском антикоррупционном комитете

Александр Акшатин (Фото: cовет министров Республики Крым)

Два сотрудника Совета министров Крыма поплатились своими должностями за установку программного обеспечения для майнинга биткоинов на сервер правительства. Об этом на пресс-конференции в Севастополе сообщил руководитель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин.

«Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет», — цитирует Акшатина «РИА Новости».

Глава комитета пояснил, что речь идет о двух специалистах, работавших в ИТ-подразделении. По словам Акшатина, также они поставили на сервер крымского правительства вредоносное программное обеспечение, которое открывало доступ к хранящейся на нем информации. Параллельно в подвале здания было запущено более десятка компьютеров, которые давали этот доступ.

Глава комитета отметил, что злоумышленникам удалось заработать немного. «Точно не могу сказать, но меньше одного биткоина. Тогда [в феврале—марте 2017 года] биткоин был $1800, сейчас он стоит $4000. Если даже полбиткоина — это какие-то деньги», — заметил Акшатин, подчеркнув, что обналичить криптовалюту уволенные не успели.

Как рассказал глава комитета, выявлены коррупционные нарушения в отношении четверых высокопоставленных чиновников правительства республики. «Буквально вчера заместитель министра, заместитель председателя госкомитета, первый заместитель главы госкомитета и еще один высокопоставленный чиновник лишены премиальных любых стимулирующих выплат на год», — сообщил Акшатин (цитата по «Крым-Информ»).

Всего с 2014 года, по словам Акшатина, наказаны 82 человека. Речь идет исключительно о мерах дисциплинарного взыскания, уточнил он. Нарушения в основном касаются наличия счетов за рубежом.

«Но нужно учитывать, что почти все должностные лица в Крыму имели и имеют финансовые инструменты за рубежом, например счет в украинском банке, который закрыть из Крыма невозможно. В связи с этим я каждый год уведомляю своего нанимателя, главу республики, что я не могу закрыть счет. Вот кто-то не уведомил, получает замечание. А если он указал неправильные финансовые сведения — выговор. За систематические нарушения — утрата доверия», — объяснил Акшатин.