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Компания МТС заявила о приостановке работы в Туркмении
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Компания МТС заявила о приостановке работы в Туркмении
Технологии и медиа, 12:47
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Компания МТС заявила о приостановке работы в Туркмении
Крупнейший в России оператор сотовой связи МТС объявил о вынужденной приостановке оказания услуг в Туркмении. В компании заявили, что ведут переговоры с государством по возобновлению работы
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Российский оператор сотовой связи МТС приостановил оказание услуг в Туркмении, об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркменистане с 00:00 29 сентября 2017 года в связи с действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком» по отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время МТС ведет переговоры с регулирующими органами Туркмении о получении разрешений на использование частот, а также о выделении госорганами и госкомпаниями страны иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи, пояснили в МТС.

В компании также подчеркнули, что лицензия на оказание услуг связи в Туркмении действует до 26 июля 2018 года.

По данным МТС, по состоянию на конец второго квартала у нее в Туркменистане было 1,7 млн абонентов. По итогам 2016 года выручка компании от работы в регионе составила 260,2 млн манатов, показатель OIBDA составил 93,7 млн манатов.

Доля обоих финансовых показателей в этом регионе в сравнении в общими показателями МТС составляет 1,15 и 1,06% соответственно.

В конце июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание в республике местного оператора сотовой связи «Ай Назар», об этом сообщало радио «Азатлык».

Источники издания рассказывали, что новый оператор связи должен занять на рынке место российской МТС, лицензию которой местные власти продлевать не собираются. Несмотря на то что до окончания лицензии МТС в Туркмении еще есть время, летом сотрудники местного отделения российского оператора связи стали массово увольняться.

В конце августа 2012 года МТС пришлось возобновлять работу в регионе после конфликта с властями Туркмении, который начался в конце 2010 года. В декабре 2010 года компания получила уведомление от Министерства связи Туркмении о приостановке лицензии на предоставление услуг связи на территории страны сроком на один месяц. Оно было приостановлено, однако компания подала иск в арбитраж к Минсвязи Туркмении.

В течение 2011 года МТС так и не вернулась к работе в республике. Первых договоренностей с местными властями удалось достичь в мае 2012 года, а в августе компания вернулась на рынок сотовых услуг Туркмении.

Авторы: Ася Сотникова, Анна Балашова.
Теги: МТС , сотовая связь , Турмения
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