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BuzzFeed назвал иск акционеров Альфа-банка попыткой надавить на издание
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22:09
Павел Казарновский
BuzzFeed назвал иск акционеров Альфа-банка попыткой надавить на издание
Фото: Brendan McDermid / Reuters
В BuzzFeed сочли претензии Альфа-банка «попыткой затравить журналистов». Ранее совладельцы Альфа-банка подали иск к изданию за публикацию «досье» на Трампа, в котором упоминался Альфа-банк

Американское издание BuzzFeed прокомментировало иск о защите чести акционеров Альфа-банка за публикацию, в которой утверждалось, что банк участвовал в российской схеме «влияния на выборы США». Заявление представителя редакции Кэти Рейфорд публикует RNS.

«Глава российского банка (Михаил Фридман. — РБК) подал в суд на нашу редакцию за публикацию документа, который свидетельствует о финансовых связях между Путиным, Трампом и российскими компаниями, включая тот самый банк», — говорится в ответе Рейфорд. В BuzzFeed также в очередной раз напомнили, что опубликовали информацию из «досье» на Трампа, так как эта информация представлялась как Дональду Трампу, так и Бараку Обаме. «Мало кто сомневается в том, что их публикация была сделана в интересах общества», — отметили в BuzzFeed.

«Что делает публикацию еще более важной, так это то, что бесстыдная попытка затравить и запугать BuzzFeed News не охладила журналистов, которые продолжают освещать эту историю», — говорится в заявлении.

Иск о защите чести и достоинства к BuzzFeed был подан 26 мая руководителями Альфа-банка: совладельцами Михаилом Фридманом и Германом Ханом и членом наблюдательного совета банка Петром Авеном. Ответчиками в суде выступят главный редактор издания Бен Смит, репортеры Кен Бенсингер и журналисты Мириам Элдер и Марк Скус.

Как отмечает Би-би-си, в исковом заявлении говорится, что ​BuzzFeed клеветнически дает понять, что Альфа-банк и его персонал сотрудничали с «кампанией по вмешательству в американские выборы, которую проводил Кремль». В банке, среди прочего, посчитали лживым утверждение из досье, что «Фридман и Авен до сих пор неофициально консультируют Путина, особенно по США».​

В январе 2017 года BuzzFeed опубликовало «досье» на Трампа якобы на основе информации бывшего агента британской разведки МИ-6, который работал на противников Трампа в Демократической и Республиканской партиях. При публикации издание отмечало, что не удалось ни проверить, ни опровергнуть, опубликованную информацию.

В материале говорилось о «вмешательстве Кремля» в президентские выборы 2016 года и компромате у Москвы на Дональда Трампа. Трамп и Кремль опровергали изложенную в «досье» информацию. 

Теги
Альфа-банк, BuzzFeed
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