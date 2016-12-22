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«МегаФон» запустил линейку более высоких тарифов
Материалы по теме «МегаФон» представил стратегию развития до 2020 года «МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile Yota раскрыла новые тарифы после отказа от безлимитного интернета МТС откажется от тарифов с безлимитным интернетом
21:42
Анна Вовнякова
«МегаФон» запустил линейку более высоких тарифов
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Сотовая компания «МегаФон» представила обновленную линейку тарифных планов. Новые предложения дороже прежних, но содержат больше услуг. Эксперты отмечают, что оператор зеркально ответил на действия конкурентов

​Входящий в «большую тройку» операторов мобильной связи «МегаФон» с 29 мая запустил новую тарифную линейку под названием «Включайся». Об этом коммерческий директор компании Влад Вольфсон объявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. В новой линейке тарифы поделены «по потребностям абонентов»: общение по СМС, в мессенджерах и соцсетях, прослушивание музыки, голосовое общение, просмотр фильмов и видеороликов.

Запуск тарифной линейки «МегаФон» анонсировал на прошлой неделе, 25 мая, в рамках презентации своей новой трехлетней стратегии. Оператор делает ставку на привлечение «цифровых» клиентов и перевод в эту категорию существующих абонентов. Под «цифровыми» оператор понимает тех, кто ежемесячно потребляет большое количество мобильного интернет-трафика, активно пользуется мобильными приложениями, общается в мессенджерах, использует телефон для оплаты покупок и услуг.

По словам Влада Вольфсона, более 60% новых подключений приходится на «цифровых» абонентов, а в целом сейчас они составляют треть клиентской базы оператора. Цель «МегаФона» — добиться, чтобы их было большинство. По словам Вольфсона, новые тарифы не содержат избыточных услуг и были созданы на основе исследования, проведенного совместно с Mail.Ru Group (с начала этого года подконтрольна «МегаФону»). В частности, оператор предоставил на всех тарифах безлимитный доступ к мессенджеру «МегаФона» eMotion, а также независимым от него WhatsApp и Viber. В отдельных тарифах абонент получает также безлимитный доступ либо к соцсетям «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники» (тариф «Общайся»), либо к музыкальным сервисам «ВКонтакте.Музыка», BOOM, «Яндекс.Музыка» и Zvooq (тариф «Слушай»), либо к видеосервисам YouTube, Vimeo, RuTube, «МегаФон TV» (тариф «Смотри»).

Младший тариф линейки («Пиши») в Москве обойдется в 350 руб. в месяц. За эту сумму абонент получит 350 минут исходящих звонков, 200 СМС и 2 Гб мобильного интернета (остальные услуги предоставляются за отдельную плату). Самый дорогой тариф — «Премиум» — за 3 тыс. руб. в месяц — включает 5 тыс. минут исходящих звонков, неограниченное количество СМС, 20 Гб мобильного интернета на любые сервисы и еще 20 Гб — на YouTube, RuTube и Vimeo, а также неограниченный доступ к партнерским мессенджерам, социальным сетям и музыкальным сервисам.

В 25 регионах России (не включая Москву и Санкт-Петербург) будет доступен специальный тариф «Открывай»: за 150 руб. в месяц абонент получит 200 минут исходящих звонков и 200 СМС, а также небольшой пакет мобильного интернета. Например, для Нижнего Новгорода это 2 Гб, уточнил представитель оператора.

До сих пор у «МегаФона» действовала тарифная линейка «Всё включено». В младшем тарифе «Всё включено XS» в Москве за 220 руб. в месяц абонент получал 200 минут звонков на номера «МегаФона» по стране и неограниченное количество — в домашнем регионе, а также 1,5 Гб мобильного интернета в домашнем регионе. В старшем тарифе линейки «Всё включено VIP» за 2,7 тыс. руб. абонент получал 5 тыс. минут звонков на любые номера России, в том числе при поездках по стране, 5 тыс. СМС, 20 Гб мобильного интернета и четыре фильма и пакет «МегаФон» в ТВ-сервисе оператора.

Пока без прорывов

Основные конкуренты «МегаФона» — представители МТС, «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) — не стали комментировать его новые тарифы.

По словам гендиректора компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, новые тарифы «МегаФона» выше среднего клиентского чека. По оценке «ТМТ Консалтинга», ARPU (средний счет одного абонента) «МегаФона» в 2016 году составлял 287 руб. Сама компания последний раз раскрывала размер этого показателя в 2014 году, тогда ARPU равнялся 321 руб. «Линейка в целом соответствует стратегии компании — апгрейду абонентов до уровня «цифровых», — считает Анкилов. Он также говорит, что новые тарифы — выполнение требований ФАС о приведении стоимости услуг в роуминге при путешествиях по России к уровню цен в домашнем регионе.

Конкуренты «МегаФона» ранее представили свои новые тарифы с похожими опциями. Так, у «Т2 РТК Холдинга» на большинстве тарифов предоставляется безлимитный доступ в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также WhatsApp и Viber. Бесплатный трафик также действует на мобильные приложения Tele2 TV и аудиосервис Zvooq, отметил представитель «Т2 РТК Холдинга». «Рынок есть рынок, «МегаФону» пришлось зеркально ответить конкурентам, которые раньше придумали решение с соцсетями и мессенджерами, — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. — Не жду особых прорывов от «МегаФона», конкуренция на рынке остается достаточно высокой».

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что новое предложение «МегаФона» имеет существенное отличие. Оператор впервые позволил дополнительно докупать трафик на нужные сервисы. Например, пакет мессенджеров — Telegram, Viber, WhatsApp, eMotion, Facebook Messenger, «ТамТам» — за 2 руб. в сутки. По его словам, оператору такая политика не должна доставить неудобства, поскольку трафик мессенджера — это преимущественно «нетяжелый» текст.

При этом Савватин говорит, что зарубежные операторы сейчас не думают о подобной «цифровизации». Например, в США между операторами идет гонка по безлимитным тарифам. Однако там ARPU составляет $40 (2,3 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ РФ). «В Европе до недавнего времени основным трендом было включение в базовые пакеты роуминга по Евросоюзу, — отметил Савватин. — Сейчас местные операторы пытаются удержать ARPU и ищут новые источники роста». По его словам, это новые услуги и рынки, например интернет вещей, мобильное видео, облачные услуги и т.д. По словам Савватина, в Германии на конец 2016 года ARPU равнялся €13 (824 руб.), во Франции — €20 (1,3 тыс. руб.). 

Теги
тарифы, «МегаФон», Стратегия, мобильные операторы
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