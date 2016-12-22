Доставка iPhone X покупателям в России задержится из-за высокого спроса

Еще до официального старта продаж iPhone X на новый смартфтон наблюдается ажиотажный спрос. В официальном интернет-магазине компании iPhone X доступен лишь со сроком доставки через 5–6 недель вместо 3 ноября

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В российской версии официального интернет-магазина Apple закончились iPhone X, следует из информации на его сайте. Магазин продолжает принимать заявки от покупателей, однако с оговоркой, что срок возможной доставки новинки по предзаказу составит 5–6 недель.

Предзаказ устройства стартовал в 10 утра по московскому времени в пятницу, 27 октября. Старт продаж намечен на 3 ноября. Стоимость iPhone X начинается от 79,99 тыс. руб., самая дорогая версия с памятью 256 Гб оценивается в 91,99 тыс. руб.

Apple представила iPhone X вместе с iPhone 8 и 8 Plus, часами Apple Watch и ТВ-приставкой Apple TV 4K на презентации 12 сентября. Особенностью iPhone X стали отсутствие кнопки «Домой», наличие системы распознавания лица Face ID, а также беспроводная зарядка. iPhone X получил стеклянный корпус и более мощный процессор А11. Экран смартфона составил 5,8 дюйма c разрешением 2436 на 1125 точек. iPhone X оснащен 12-мегапиксельной камерой с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельной фронтальной.

Как объяснил РБК источник, близкий к одному из крупных российских ретейлеров, Apple поставляет iPhone X в российские сети в зависимости от их доли на рынке. Поскольку у онлайн-магазина Apple доля в продажах маленькая, на него было зарезервировано небольшое количество новых iPhone, и этот лимит был исчерпан быстро. На сайтах операторов МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», «Евросети», «Связного» и других крупных ретейлеров все еще можно совершить предзаказ и получить смартфон 3 ноября, убедился корреспондент РБК.

Однако собеседник РБК в еще одном крупном ретейлере сказал, что срок ожидания массовых поставок будет таким же, какой указан на официальной странице Apple, то есть 5–6 недель. «Скорее всего, в офлайне будет дефицит новых моделей», — говорит он.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что в онлайн-магазине оператора за час после начала предзаказа оформили заявки на столько iPhone X, сколько за весь первый день предзаказа iPhone 8. «Сейчас все выделенные для предзаказа iPhone X уже распроданы. В розничных магазинах МТС смартфоны будут со старта продаж», — отметил Солодовников. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева также подтвердила, что предзаказ на iPhone X «значимо выше, чем на iPhone 8». «Мы продолжаем принимать предзаказы, жители Москвы и Санкт-Петербурга могут оплатить покупку уже на этапе предзаказа, что гарантированно дает возможность получить новинку одними из первых. Доставка начнется с 3 ноября», — сказала она.

По словам представителя «Связного» Сергея Тихонова, за первые три часа количество заявок на iPhone X превысило показатели iPhone 8 и iPhone 8 Plus за первые три дня и «исчисляется тысячами». При этом около 50% всех заявок были оформлены на наиболее дорогую версию iPhone X с памятью 256 Гб, отметил Тихонов.

В «М.Видео» спрос на iPhone X оказался в несколько раз выше, чем на Phone 7 и iPhone 8 в первый день, рассказала представитель сети Валерия Андреева. По предзаказам покупатели получат iPhone X в день старта продаж — 3 ноября или на день позже, если выбрали доставку курьером. По словам Андреевой, выделенные на предзаказ устройства почти закончились за два часа. После того как закончится объем предзаказа, клиент может оставить свои контакты, чтобы ретейлер с ним связался, когда iPhone будет в наличии — то есть при следующей поставке Apple. Когда она будет, пока неизвестно.

Представитель Inventive retail group (управляет re: Store) Людмила Семушина сообщила, что в онлайне у этой сети iPhone X уже закончился. Она пояснила, что re: Store разделила партию новых моделей на три части: для онлайн-предзаказа, для предзаказа в розничных магазинах, а также для свободной продажи в двух магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Семушиной, новая поставка iPhone X, по предварительным данным, может состояться 10 ноября.