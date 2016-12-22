ТАСС узнал о переносе запуска нового пилотируемого корабля «Федерация»

Руководство «Роскосмоса» намерено пересмотреть планы по запуску нового российского космического пилотируемого корабля «Федерация», в частности, перенести дату на 2022 год, а место — на космодром Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, помимо сроков изменится также и проект самого запуска: корабль выведет на орбиту новая ракета-носитель среднего класса «Феникс», а не «Ангара», как планировалось ранее. Как отметил источник, это не потребует серьезных переделок в системах самого корабля
Запуск изначально планировалось провести с космодрома «Восточный», однако, подчеркивает источник агентства, первый полет «Федерации» пройдет с Байконура, поскольку на «Восточном» отсутствует необходимая инфраструктура для пилотируемых запусков. Строительство монтажно-испытательного корпуса корабля, систем жизнеобеспечения на стартовом поле и инфраструктуры для проживания космонавтов, указывает собеседник, отложат до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к Луне. Корабль «Федерация» для лунной миссии, с которого запланирована высадка космонавтов на поверхность спутника, специально переделают и увеличат с 14 до 20 тонн.
«В связи с изменением ракеты-носителя для запусков корабля принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты «Ангара-А5П». Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года», — сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе от комментариев агентству отказались.
«Федерация» разрабатывается с 2009 года ракетно-космическим комплексом (РКК) «Энергия». Это шестиместный пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену кораблям «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Корабль будет предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Бюджет федеральной космической программы на 2016-2025 годы на создание корабля составляет 59 млрд руб.
Первый беспилотный полет «Федерации» был намечен на 2021 год, пилотируемый, то есть уже с членами экипажа, — на 2023 год.