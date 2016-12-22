«МегаФон» купит долю в IT-компании партнера Усманова

Совет директоров «МегаФона» одобрил покупку 12,5% IT-компании «Форпост», входящей в холдинг Антона Черепенникова «Цитадель». Через год после сделки «МегаФон» сможет увеличить свою долю в компании до 25%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров «МегаФона» на заседании 25 октября одобрил ​приобретение 12,5% акций ООО «Форпост» у Антона Черепенникова, говорится в материалах компании. Также она получит право на приобретение еще 12,5% «Форпоста» в течение года с момента закрытия первой сделки.

«Форпост» — системный интегратор (занимается внедрением IT-решений), входит в холдинг «Цитадель», основанный Антоном Черепенниковым и его партнерами в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Цитадель» на 75,85% принадлежит Черепенникову, еще 23% у экс-руководителя представительства администрации Волгоградской области при правительстве России Валерия Битаева, оставшиеся 1,16% принадлежат двум частным лицам — Алексею Хренову и Дмитрию Золотухину. Черепенников известен благодаря другому своему проекту — в созданную им компанию в сфере киберспорта Virtus.pro $100 млн инвестировала структура USM Group миллиардера Алишера Усманова. USM Group является основным акционером «МегаФона» с долей 56,32% акций.

«Цитадель» специализируется на разработке программного обеспечения в сфере информационной безопасности, а также производстве систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Последние представляют собой комплекс технических средств, который ФСБ и другие силовые структуры используют для своих нужд («прослушки») и который все операторы связи в России обязаны устанавливать на своих сетях.

С 1 июля 2018 года в силу вступают положения «закона Яровой», увеличивающие требования к типам и объему информации, которую должны будут хранить операторы связи. Предполагается, что для этого им придется увеличить количество установленного на сетях оборудования СОРМ.

Как заявил РБК представитель «МегаФона», возможная покупка доли в «Форпост» «соответствует задачам коммерческого блока цифровой стратегии компании». «Мы нацелены увеличивать доходы в B2X (среди заказчиков из корпоративного и государственного сегментов — прим. РБК) за счет реализации комплексных ИКТ-проектов (связанных с информационными и коммуникационными технологиями — прим. РБК). Для этого «МегаФону» необходимо значительно усилить компетенции закупки и поддержки ИКТ решений, нужен партнер — системный интегратор. Сделка также позволит «МегаФону» и связанным компаниям повысить эффективность закупок», — отметил представитель компании.

Он не стал называть сумму сделки. В ответ на вопрос, получит ли компания блокирующий пакет, представитель «МегаФона» сообщил, что компания «получит корпоративные права в «Форпосте».

Антон Черепенников заявил РБК о готов​ности прокомментировать продажу долю в «Форпосте» позднее.