Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень

Марк Цукерберг (слева) Фото: Brian Snyder / Reuters

Основатель Facebook, 33-летний миллиардер Марк Цукерберг спустя 12 лет после отчисления из Гарвардского университета, получил ученую степень. «Я всегда говорил, что вернусь и получу свою степень», — написал он

Марк Цукерберг вернулся в Гарвард, выступил с речью перед выпускниками и получил почетную ученую степень, став доктором права (Doctor of Laws). Об этом сообщается на сайте университета.

В своем Instagram Цукерберг опубликовал фотографию, на которой он в окружении родителей держит в руках извещение о присвоении ему почетной степени. «Мама, я всегда говорил, что вернусь и получу свою степень», — написал создатель социальной сети Facebook, капитализация которой превышает $400 млрд.

https://www.instagram.com/p/BUhbwuZDGPx/?taken-by=zuck&hl=ru

Цукерберг ушел из университета, где он с 2002 года изучал психологию и компьютерные науки, осенью 2005 года, чтобы сосредоточиться на создании Facebook. Соцсеть, запущенная в 2004 году, спустя год начала быстро набирать популярность. При этом Цукерберг посетил аудиторию, в которой работал над созданием соцсети, которую сначала запустил на сайте thefacebook.com. «Это буквально то место, где я сидел. Здесь у меня был маленький ноутбук, на котором я программировал Facebook. У меня на это ушло две недели», — сказал основатель крупнейшей соцсети, передает Reuters.

«Будет приятно наконец-то иметь высшее образование в своем резюме», — иронизировал Цукерберг.





Марк Цукерберг получил почетную степень Гарварда Видео: Телеканал РБК

Основатель Facebook не первый из миллиардеров Кремниевой долины, которые бросали учебу, чтобы сосредоточиться на своих изобретениях. Сооснователь Apple Стив Джобс в 1976 году бросил Рид-колледж в Орегоне, чтобы посвятить себя работе над компаний вместе с Стивом Возняком. Билл Гейтс покинул Гарвард спустя два года после начала обучения, чтобы основать с Полом Алленом Microsoft.

Ранее Цукерберг опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он спр​ашивает у Гейтса, как лучше составить речь, которую он прочтет на церемонии.