Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» о воровстве контента

Портал Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» по иску о размещении на принадлежащем телеканалу сайте Sportbox.ru материалов Sports.ru. В «Матч ТВ» не согласились с победой портала и заявили, что удалили весь контент до подачи иска

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Портал Sports.ru выиграл суд у телеканала «Матч ТВ» по иску о незаконном использовании контента на принадлежащем телеканалу сайте Sportbox.ru. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Мосгорсуд на очередном заседании 23 августа удовлетворил требования Sports.ru — удалить незаконно размещенный контент и компенсировать госпошлину по иску. В течение 30 дней федеральный телеканал может обжаловать это решение.

По данным Sports.ru, на суде представители телеканала утверждали, что тексты авторов портала «не отличаются оригинальностью и новизной», из-за чего не подлежат защите законом. «Тексты не являются самостоятельными и оригинальными», — приводит Sports.ru цитаты из заключения, представленного телеканалу.

В пресс-службе телеканала в свою очередь сообщили РБК, что суд не удовлетворил расширенный иск Sports.ru о блокировке сайта Sportbox.ru. Спортивный портал требовал «создать технические условия, препятствующие незаконному размещению» любого своего контента на сайте sportbox.ru, заявили в пресс-службе. В Sports.ru с этим не согласились: по словам Навоши, в исковом заявлении требований о блокировке сайта Sportbox.ru не было.

В «Матч ТВ» заявили, что раздел blogs, в котором были размещены материалы Sports.ru, заблокирован и все страницы удалены, таким образом, решение суда об удалении контента было выполнено до подачи иска. «Такой шаг вызван тем, что изначально не было предусмотрено технической возможности контролировать содержание блогов, — заявил директор юридического департамента «ГПМ Матч».Андрей Титов.Тем не менее в телеканале посчитали, что решение вынесено в их пользу.

Ранее «Матч ТВ» подал в суд на Sports.ru из-за незаконной трансляции фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В телеканале посчитали, что несут из-за этого убытки, так как приобретали права у официальных правообладателей. Sports.ru заявлял, что «Матч ТВ» никогда не уведомлял о нарушении своих прав в связи с видеозаписями лучших моментов матчей ФНЛ.

По словам гендиректора Sports.ru Дмитрия Навоши, иск к «Матч ТВ» «встречный по отношению к иску» телеканала. Цель «Матч ТВ» — «вечная блокировка Sports.ru», уверен он. «Учитывая, что управляющий «Матчем» холдинг «Газпром-Медиа» уже добился блокировки в России крупного видеохостинга Dailymotion, мы не можем легкомысленно относиться к угрозе уничтожения», — говорится в комментарии Навоши.

«Потому мы намерены продолжать не только защищаться от атак «Матч ТВ» в судах, но и сами потихонечку их судить: если уж придется какие-то сайты закрывать — то тогда уж все сразу», — заявил он.

В апреле 2017 года «Матч ТВ» в Мосгорсуде потребовал заблокировать Sports.ru за размещение на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс», которые показываются под логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ». Роскомнадзор отказался блокировать портал, не найдя на его сайте пиратского контента.