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Разработчики раскрыли характеристики YotaPhone 3
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Разработчики раскрыли характеристики YotaPhone 3
Технологии и медиа, 16:55
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Разработчики раскрыли характеристики YotaPhone 3
На официальной презентации представители компании Yota Devices заявили, что гаджет рассчитан на молодую «и в первую очередь читающую» аудиторию. Продажи смартфона-читалки стартуют в Китае в сентябре
Продажа смартфона YotaPhone 2 (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Первая официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения состоялась в посольстве России в Пекине, говорится в поступившем в РБК сообщении компании Yota Devices. Смартфон позволяет использовать две SIM-карты. Объем его оперативной памяти составил 4 Гб, она увеличилась вдвое по сравнению с прошлой моделью. Емкость аккумулятора составит до 3300 мА·ч. О презентации говорится в сообщении компании Yota Devices, поступившем в РБК.

Смартфон будет доступен в двух модификациях, различающихся объемом внутренней памяти: 64 и 128 Гб. Как говорится в сообщении, также планируется выпустить премиальную версию устройства.

Передний экран телефона, использующий технологию Samsung Super AMOLED, имеет диагональ 5,5 дюймов. Задний использует технологию электронной бумаги (e-ink, не отсвечивающий и не бликующий экран), его диагональ составляет 5,2 дюйма. Также аппарат оснащен двумя камерами (передняя на 13 Мп, задняя — на 12 Мп), сенсором отпечатков пальцев, а также сенсором, «который поможет более точно определить, какой экран пользователь хочет разблокировать», говорится в сообщении.

YotaPhone 3 (Фото: YOTAPHONE)

Смартфон будет работать на ОС Android 7.

Продажи YotaPhone 3 стартуют в Китае, потом он появится в других странах, включая Россию. На азиатских рынках модель будет называться просто YOTA3. Коммерческие продажи стартуют в сентябре.

В компании заявили, что телефон рассчитан на молодую «и в первую очередь читающую» аудиторию. На смартфоне предустановлены приложения для чтения электронных книг, он поставляется с «библиотекой классической и современной литературы». Yota Devices сотрудничает с популярными в Китае приложениями для чтения электронных книг, включая Migu и China Reading, говорится в сообщении.

Телефон уже показывали 16 июня в рамках российско-китайской выставки в Харбине. Тогда сообщалось, что модель с 64 Гб памяти будет стоить $350, а с 128 Гб — $450. Конкретные технические характеристики телефона тогда не раскрыли. Для сравнения: официальная цена Apple на iPhone 7 в Китае составляет около $800, IPhone 7 Plus — около $950.

China Baoli Technologies Holdings Ltd владеет 30% акций Yota Devices, крупнейшим акционером является фонд Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (34,9%), активами фонда управляет Marsfield. 25,1% акций принадлежит «Ростеху», 10% — бывшему менеджменту компании.

В мае China Baoli увеличила размер выданного Yota Devices кредита на $15 млн до $22 млн, средства были выделены на производство нового смартфона.

Релиз первого поколения телефонов YotaPhone состоялся в 2013 году, второго — спустя год.
Авторы: Андрей Гатинский, Ирина Парфентьева.
Теги: Китай , смартфон , YotaPhone 3
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