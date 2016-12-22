Google представила новую версию Android

Корпорация Google официально выпустила новую, восьмую версию Android. Операционная система получила название Oreo. Она согласно официальному релизу компании «умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо»

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Компания Google официально представила новую версию операционной системы (ОС) Android 8.0. Об этом сообщается в блоге корпорации. Название для новой версии ОС, как замечает TechCrunch, Google традиционно выбрала из понятий, означающих сладкие лакомства. Так, Android 8.0 получил название Oreo.

Android Oreo, как отмечается в блоге компании, «умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо». Операционная система, по данным представителей Google, в частности, упрощает работу с функцией «картинка в картинке» (Picture in Picture). Теперь пользователи новой операционной системы смогут видеть два приложения одновременно. Кроме того, в рамках Android 8.0 модернизирована система уведомлений — работа с сообщениями, приходящими от «наиболее важных приложений» (например, находящихся на рабочем столе гаджета) станет оперативнее.

Кроме того, Android Oreo оснащен функцией автозаполнения, что, как отмечается в блоге ​Google, «позволит легко перемещаться по меню и выполнять различные задачи». Наконец, у ОС «более надежные средства защиты» и она, как уточняется в презентации новой версии Android, запускается в два раза быстрее и устанавливает ограничения фоновой активности на приложения, которые владелец гаджета использует меньше всего.​

Выпуск новой версии операционной системы ​Google приурочила к полному солнечному затмению, которое 21 августа могло наблюдаться на территории 14 штатов США. Это явление, в частности, фигурирует в видео презентации новой ОС, чей логотип согласно ролику компании вместо Луны заслоняет Солнце, а затем падает на Землю.

Ранее, 22 мая, Google официально представила в России свою систему бесконтактных платежей Android Pay. Приложение для оплаты с помощью смартфона стало доступно для скачивания на следующий день, 23 мая. Для ее работы необходимо было скачать соответствующее приложение из магазина Google Play и привязать к нему карту банка. После этого в точках продаж, которые поддерживают бесконтактные платежи, стало возможно оплатить смартфоном товар на кассе.