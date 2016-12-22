ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продал проект «Сноб» его гендиректору

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова рассталась с последним активом в медиабизнесе. Новым владельцем журнала «Сноб» и сайта snob.ru стала гендиректор управляющей ими компании Марина Геворкян

Михаил Прохоров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

ОНЭКСИМ продал 100% ООО «Сноб Медиа» его гендиректору Марине Геворкян, говорится в сообщении группы. Геворкян стала новым учредителем общества 18 сентября 2017 года, следует из данных ЕГРЮЛ. Сделка закрыта, подтвердила РБК сама Геворкян.

Группа ОНЭКСИМ «в рамках реализации новой инвестиционной стратегии» решила прекратить свое участие в российских медиаактивах, объясняется в сообщении смена собственника

Проект «Сноб» был запущен на деньги Михаила Прохорова Владимиром Яковлевым, основателем ИД «Коммерсантъ», в 2008 году. Тогда Яковлев заявлял, что максимальный размер инвестиций в медиагруппу «Живи!», в которую входил «Сноб», может достичь $100 млн.

В рамках проекта «Сноб» осенью 2008-го сначала появился журнал для Global Russians, затем — сайт. В октябре 2011-го из-за разногласий с ОНЭКСИМом Яковлев покинул проект. Михаил Прохоров в интервью журналу «Сноб» в том же 2011 году, отвечая на вопрос, зачем ему этот проект, отвечал: «Да развели».

Сейчас журнал «Сноб», главным редактором которого является Сергей Николаевич, выходит четыре раза в год. Заявленный тираж — 50 тыс. экземпляров. Ежемесячная аудитория сайта snob.ru, главным редактором которого до недавнего времени был Егор Мостовщиков (покинул пост 1,5 месяца назад), достигает 2 млн уникальных пользователей на десктопах и 2,5 млн — на мобильных устройствах, указано в презентации для рекламодателей. В августе 2017-го на snob.ru заходили с любых устройств, по данным SimilarWeb, около 6 млн посетителей.

Помимо рекламы «Сноб» зарабатывает на платном участии в своем «снобществе»: такой привилегированный участник проекта получает не только подписку на журнал и полный доступ ко всем материалам на сайте, но и приглашения на все мероприятия, которые организует «Сноб». Кроме того, он может вести на сайте свой персональный блог. Годовой взнос равняется 25 тыс. руб. В этом привилегированном клубе более 4 тыс. человек, указано в презентации «Сноба».

Марина Геворкян не стала уточнять финансовые показатели «Сноб Медиа», отметив лишь, что в 2018 году проект должен стать безубыточным. Сумму сделки она также не раскрыла.

«Сноб» был последним активом ОНЭКСИМа в медиабизнесе, говорится в сообщении группы.

В июне 2017-го была закрыта сделка по продаже ОНЭКСИМом 65% и долговых обязательств ПАО РБК группе ЕСН Григория Березкина. Позже, в августе, АО «Сотол Проект», связанное с Березкиным и получившее в общей сложности более 69% РБК, сделало обязательное предложение другим акционерам медиахолдинга о выкупе их ценных бумаг. Цена за 1 акцию была определена в 7,78 руб. Исходя из этой оценки, стоимость всего РБК составила 2,8 млрд руб. ($47,1 млн по курсу ЦБ на день оферты).