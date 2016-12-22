Смена ведущего «Пусть говорят» не повлияла на рейтинги программы

Уход Андрея Малахова с «Первого канала» пока никак не повлиял на рейтинги программы «Пусть говорят», свидетельствуют данные Mediascope. Скоро в эфир вернется и Малахов, но уже на канале «Россия 1»

Андрей Малахов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С 14 августа ведущим программы «Пусть говорят» на «Первом канале» вместо Андрея Малахова, который перешел работать на телеканал «Россия 1», ​стал Дмитрий Борисов. Но, согласно данным Mediascope (подготовлены по запросу РБК), смена ведущего пока никак не повлияла на рейтинги программы.

Рейтинг первой программы сезона с новым ведущим (анализировалась аудитория 4+ по всей России), по данным измерителя, ожидаемо оказался выше, чем у остальных программ недели, — 6,1%, аудитория — 4,2 млн человек. Именно в этой программе «раскрывалась интрига» — «кто будет вести «Пусть говорят» в новом сезоне? Андрей Малахов или...?», говорилось в анонсе программы. В первой передаче Борисов был официально представлен в качестве нового ведущего «Пусть говорят».

Но последующие программы (15–17 августа) показали рейтинги, сопоставимые с рейтингами программ, которые вел Андрей Малахов. Средний рейтинг за неделю по первым четырем программам оставил 4,9%, аудитория — 3,3 млн человек. Для сравнения, средний рейтинг программ за период 10–13 апреля 2017 года составил 5%, аудитория — 3,4 млн человек; за период 12–15 сентября 2016 года — 4,1%, аудитория 2,8 млн человек.

Уже «скоро», как говорится в анонсе «России 1», в эфир вернется и Андрей Малахов — в статусе ведущего ток-шоу «Прямой эфир». Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источники, первая программа с новым ведущим (сейчас шоу ведет Борис Корчеников) появится уже в конце августа. Проморолик новой программы Малахова на ​​канале «Россия 1» опубликован на канале StarHit в Youtube. На «России 1» Малахов также станет сопродюсером ряда проектов.

«Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», — объяснил Малахов «Коммерсанту» причины своего ухода с «Первого канала».

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