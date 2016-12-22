Смена ведущего «Пусть говорят» не повлияла на рейтинги программы

С 14 августа ведущим программы «Пусть говорят» на «Первом канале» вместо Андрея Малахова, который перешел работать на телеканал «Россия 1», стал Дмитрий Борисов. Но, согласно данным Mediascope (подготовлены по запросу РБК), смена ведущего пока никак не повлияла на рейтинги программы.
Рейтинг первой программы сезона с новым ведущим (анализировалась аудитория 4+ по всей России), по данным измерителя, ожидаемо оказался выше, чем у остальных программ недели, — 6,1%, аудитория — 4,2 млн человек. Именно в этой программе «раскрывалась интрига» — «кто будет вести «Пусть говорят» в новом сезоне? Андрей Малахов или...?», говорилось в анонсе программы. В первой передаче Борисов был официально представлен в качестве нового ведущего «Пусть говорят».
Но последующие программы (15–17 августа) показали рейтинги, сопоставимые с рейтингами программ, которые вел Андрей Малахов. Средний рейтинг за неделю по первым четырем программам оставил 4,9%, аудитория — 3,3 млн человек. Для сравнения, средний рейтинг программ за период 10–13 апреля 2017 года составил 5%, аудитория — 3,4 млн человек; за период 12–15 сентября 2016 года — 4,1%, аудитория 2,8 млн человек.
Уже «скоро», как говорится в анонсе «России 1», в эфир вернется и Андрей Малахов — в статусе ведущего ток-шоу «Прямой эфир». Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источники, первая программа с новым ведущим (сейчас шоу ведет Борис Корчеников) появится уже в конце августа. Проморолик новой программы Малахова на канале «Россия 1» опубликован на канале StarHit в Youtube. На «России 1» Малахов также станет сопродюсером ряда проектов.
«Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», — объяснил Малахов «Коммерсанту» причины своего ухода с «Первого канала».