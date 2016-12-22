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Малахов объяснил уход с «Первого канала» желанием принимать решения
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Малахов объяснил уход с «Первого канала» желанием принимать решения
Технологии и медиа, 01:10
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Малахов объяснил уход с «Первого канала» желанием принимать решения
Андрей Малахов заявил, что его уход с «Первого канала» обусловлен желанием изменить статус с «ведущего на ухе» на человека, который сам принимает решения. Он также опубликовал прощальное письмо коллегам с телеканала
Андрей Малахов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Телеведущий Андрей Малахов не стал раскрывать подробности конфликта, из-за чего решил покинуть «Первый канал», однако заявил, что хотел бы стать человеком, «который принимает решения». Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», — сказал Малахов.

На вопрос о причинах конфликта с продюсером «Первого канала» Натальей Никоновой ведущий отвечать не стал. «Можно я оставлю это без комментариев? Я всегда считал, что в любви и нелюбви надо быть последовательным. Для меня непривычно менять свой набор убеждений как по мановению волшебной палочки. На этом я закончу историю», — сказал он.

Малахов рассказал, что пришел на телевидение еще студентом. «Я был очарован этим большим миром и начинал с того, что днем бегал за кофе, ночью — в ларек за водкой для легенд телевидения. И хотя ты стал популярным телеведущим, ты все равно работаешь с теми же людьми, которые относятся к тебе, как к сыну полка», — пояснил он. Ведущий добавил, что его коллеги, которые пришли на телевидение гораздо позже, уже руководят собственными проектами. ​«А у тебя все тот же прежний статус. Ожидается, что ты будешь ведущим на ухе, но тебе уже есть о чем самому поговорить со своими зрителями», — добавил он.

Телеведущий рассказал также, что отправил заявление об увольнении по почте. На «Первом канале» у него был фиксированный оклад за 20 эфиров в месяц. Финансовые условия на телеканале «Россия 1», куда он переходит, Малахов назвал «сопоставимыми». ​На вопрос, что бы он изменил, если бы стал продюсером программы «Пусть говорят», Малахов ответил: «Добавил бы больше общественно-политических тем».

В издании StarHit, главным редактором которого он является, Малахов также опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту и тем, с кем работал: он попрощался с коллегами и лично поблагодарил многих из них. «Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу». Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал телеведущий, обращаясь к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту.

​Малахов также пожелал успехов своему преемнику в программе «Пусть говорят» и «хорошему приятелю» Дмитрию Борисову.

О предстоящем уходе Малахова из программы «Пусть говорят» и «Первого канала» источники РБК рассказали 31 июля 2017 года. Собеседники уточнили тогда, что ​уход спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят». 16 августа «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что первый выпуск ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» с участием Малахова выйдет уже в конце августа. Кроме того, на «России 1» телеведущий станет сопродюсером ряда проектов. Сейчас шоу «Прямой эфир» ведет Борис Корчевников, который дорабатывает на своей должности до конца лета, после чего планирует сосредоточиться на работе гендиректора и генпродюсера общественного православного канала «Спас».

Проморолик новой программы Малахова на ​​канале «Россия 1», который называется «Привет, Андрей!», опубликован на канале StarHit в Youtube.

Видео: starhitvideo / YouTube

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Первый канал» , Андрей Малахов
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