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Матчи испанского чемпионата по футболу показала сеть «ВКонтакте»
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Матчи испанского чемпионата по футболу показала сеть «ВКонтакте»
Технологии и медиа, 00:01
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Матчи испанского чемпионата по футболу показала сеть «ВКонтакте»
Российские футбольные болельщики все же увидят чемпионат Испании по футболу. Права на его трансляцию купила компания «Телеспорт» — по оценке экспертов, за €1–2 млн. Первые матчи показала сеть «ВКонтакте»
Фото: Paulo Duarte / AP

Компания «Телеспорт» — российский оператор на рынке спортивного маркетинга — недавно завершила переговоры о покупке эксклюзивных прав на показ в России чемпионата Испании по футболу (Primera, или La Liga), рассказал РБК заместитель гендиректора «Телеспорт» Александр Вайнштейн. По его словам, речь идет о покупке прав на четыре сезона (до 2021 года); конкретные детали сделки собеседник РБК сообщить отказался.

На запрос РБК в La Liga не ответили.

Не эфиром единым

Несмотря на популярность испанского футбольного первенства, сезон 2017/18 года которого начался в пятницу, 18 августа, и продлится до мая 2018 года, в российский телевизионный эфир он пока не попадает. При этом новый владелец прав договорился о трансляции сразу двух матчей, «Барселона» — «Реал Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид» (прошли 20 августа), с социальной сетью «ВКонтакте» (входит в Mail.Ru Group), рассказал РБК руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов и подтвердил представитель сети.

Трансляция этих матчей «тестовая» и пока «Телеспортом» не монетизирована, но в дальнейшем компания планирует на них зарабатывать. «Соглашение со «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции, — рассказывает Рустамов. — Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории». По данным на 21:30 мск, трансляция матча «Барселона» — «Реал Бетис» (начался в 21:15) собрала более 40 тыс. зрителей.

«Это взаимовыгодное сотрудничество, — отмечает представитель «ВКонтакте». — Получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию».

В дальнейшем, по словам Рустамова, матчи будут транслироваться и на других digital-платформах, «эксклюзива у «ВКонтакте» нет».

Для «ВКонтакте», аудитория которого в июне 2017 года составила 91 млн человек, это не первый опыт трансляции крупных спортивных соревнований. Раньше пользователи социальной сети могли увидеть в том числе поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ​предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open, футбольные матчи Кубка России и другие мероприятия. По данным статистики социальной сети, несколько боев UFC собрали более 0,5 млн просмотров.

По данным Mediascope, видео в интернете смотрит половина населения российских городов с численностью от 700 тыс. человек. С учетом продолжающегося перехода аудитории в том числе и на трансляции в интернет, «ВКонтакте» использует социальную сеть и для «неспортивного» контента. Так, в середине июля социальная сеть запустила совместный проект с онлайн-сервисом «Амедиатека» — шоу «Спойлерная», ​посвященное обсуждению новых и популярных мировых сериалов (первый сезон программы посвящен «Игре престолов»). Все выпуски сначала размещаются на странице в социальной сети и только затем на платформах «Амедиатеки». Обсуждение премьеры «Игры престолов» уже собрало более 1 млн просмотров.

Переговоры в добавленное время

Переговоры о трансляции игр La Liga, которая занимает первое место в рейтинге национальных футбольных ассоциаций УЕФА, до последнего времени вел телеканал «Матч ТВ». Как рассказывала зимой в интервью «Чемпионату» генпродюсер телеканала Тина Канделаки, российского вещателя не устраивала стоимость трансляции. «Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда «НТВ-Плюс» покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах, — поясняла Канделаки. — Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то произошли две вещи: серьезно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда». По ее словам, аудиторные показатели «не феноменальны», «они не отбиваются и не окупаются».

«Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень», — поясняла она, добавив, что речь идет «о миллионах долларов».

Как сообщили РБК в пресс-службе «Матч ТВ», «мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с La Liga или агентствами, которые владеют спортивными правами». «Мы ценим нашего зрителя и хотели бы вернуть чемпионат Испании на «Матч ТВ» и тематические каналы. Но это не означает, что мы готовы заплатить цену больше экономически обоснованной», — говорится в ответе телеканала РБК.

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учетом статуса La Liga я думаю, что его матчи появятся в ближайшее время и в эфире», — отмечает Вайнштейн. Ранее «Телеспорт» также перепродал «Матч ТВ» права на трансляцию боев UFC.

Как рассказал источник РБК, близкий к переговорам, за права на один сезон испанского чемпионата «Телеспорт» мог заплатить €2–2,2 млн. Другой источник РБК на медиарынке оценил возможные затраты в €1–2 млн.

​​В 2016 году чемпионат попал в топ-20 самых рейтинговых спортивных трансляций на российском ТВ. Но такой показатель объяснялся высоким интересом только к одному матчу — игре «Барселоны» с «Реалом», которую посмотрели 2,5 млн человек (для сравнения: проходивший в эти же выходные матч «Зенит» — ЦСКА посмотрели 4,1 млн человек). Остальные игры La Liga набрали гораздо меньшую аудиторию.

Дорогой испанский футбол

В декабре 2015 года руководство Primera заключило два контракта с телевизионными компаниями Испании на продажу прав трансляции матчей первой и второй испанской лиги, а также Кубка короля на три сезона (с 2016/17 по 2018/19) за €2,65 млрд. Именно с этой сделкой связывают рост стоимости прав на показ чемпионата Испании для зарубежных телекомпаний. Как заявлял в 2015 году президент La Liga ​Хавьер Тебас, продажа телеправ за рубежом на ближайший сезон должна была принести испанскому чемпионату €600 млн.
Авторы: Иван Макаров, Ирина Парфентьева, Дмитрий Окрест.
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