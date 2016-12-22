Матчи испанского чемпионата по футболу показала сеть «ВКонтакте»

Российские футбольные болельщики все же увидят чемпионат Испании по футболу. Права на его трансляцию купила компания «Телеспорт» — по оценке экспертов, за €1–2 млн. Первые матчи показала сеть «ВКонтакте»

Фото: Paulo Duarte / AP

Компания «Телеспорт» — российский оператор на рынке спортивного маркетинга — недавно завершила переговоры о покупке эксклюзивных прав на показ в России чемпионата Испании по футболу (Primera, или La Liga), рассказал РБК заместитель гендиректора «Телеспорт» Александр Вайнштейн. По его словам, речь идет о покупке прав на четыре сезона (до 2021 года); конкретные детали сделки собеседник РБК сообщить отказался.

На запрос РБК в La Liga не ответили.

Не эфиром единым

Несмотря на популярность испанского футбольного первенства, сезон 2017/18 года которого начался в пятницу, 18 августа, и продлится до мая 2018 года, в российский телевизионный эфир он пока не попадает. При этом новый владелец прав договорился о трансляции сразу двух матчей, «Барселона» — «Реал Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид» (прошли 20 августа), с социальной сетью «ВКонтакте» (входит в Mail.Ru Group), рассказал РБК руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов и подтвердил представитель сети.

Трансляция этих матчей «тестовая» и пока «Телеспортом» не монетизирована, но в дальнейшем компания планирует на них зарабатывать. «Соглашение со «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции, — рассказывает Рустамов. — Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории». По данным на 21:30 мск, трансляция матча «Барселона» — «Реал Бетис» (начался в 21:15) собрала более 40 тыс. зрителей.

«Это взаимовыгодное сотрудничество, — отмечает представитель «ВКонтакте». — Получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию».

В дальнейшем, по словам Рустамова, матчи будут транслироваться и на других digital-платформах, «эксклюзива у «ВКонтакте» нет».

Для «ВКонтакте», аудитория которого в июне 2017 года составила 91 млн человек, это не первый опыт трансляции крупных спортивных соревнований. Раньше пользователи социальной сети могли увидеть в том числе поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ​предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open, футбольные матчи Кубка России и другие мероприятия. По данным статистики социальной сети, несколько боев UFC собрали более 0,5 млн просмотров.

По данным Mediascope, видео в интернете смотрит половина населения российских городов с численностью от 700 тыс. человек. С учетом продолжающегося перехода аудитории в том числе и на трансляции в интернет, «ВКонтакте» использует социальную сеть и для «неспортивного» контента. Так, в середине июля социальная сеть запустила совместный проект с онлайн-сервисом «Амедиатека» — шоу «Спойлерная», ​посвященное обсуждению новых и популярных мировых сериалов (первый сезон программы посвящен «Игре престолов»). Все выпуски сначала размещаются на странице в социальной сети и только затем на платформах «Амедиатеки». Обсуждение премьеры «Игры престолов» уже собрало более 1 млн просмотров.

Переговоры в добавленное время