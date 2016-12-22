Тимати запустит сотового оператора Stars Mobile

Группа компаний Black Star запустит виртуального мобильного оператора Stars Mobile до конца года. Соинвестором проекта стал виртуальный сотовый оператор «Атлас»

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Группа компаний Black Star, основанная исполнителем Тимати, и компания «Атлас» создали технологическую компанию Stars, которая будет оказывать услуги виртуального оператора под брендом Stars Mobile. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на гендиректора Black Star Павла Курьянова.

​Новый оператор рассчитан на молодежь и будет предлагать «самые современные услуги связи, электронной коммерции и банкинга 30-миллионной аудитории артистов лейбла», говорится в описании проекта.

Первый продукт должен появится на рынке в ближайшие полгода — это будет кешбэк-сервис, позволяющий получить обратно деньги, которые пользователь потратил у партнеров проекта.

Новый оператор собирается сотрудничать с основными сотовыми операторами России, им уже были направлены предложения, указано на сайте Stars. Своими главными рынками новая компания видит страны СНГ, но не исключает возможности дальнейшей экспансии

Компания Stars основана Black Star и «Атласом» на паритетных правах. На последнем технологическая составляющая проекта, а Black Star будет отвечать за маркетинг: разработает и реализует стратегию по внедрению и продвижению продуктов для целевой аудитории, используя «оригинальные креативные решения, собственные медийные ресурсы, а также инструменты маркетинга и виральности».

«Атлас» — бесплатный MVNO-оператор, запущенный в прошлом году. На сайте говорится, что он работает в партнерстве с компанией SIM SIM и при поддержке федерального оператора. Голосовая связь и интернет предоставляются не за деньги, а за «атласы» — баллы, которые абонент получает в качестве кешбэков и бонусов за покупки товаров и услуг партнеров оператора.

В середине июля на сетях «МегаФона» будет запущен еще один виртуальный оператор, ориентированный на молодую аудиторию, — VK Mobile. Об этом сообщалось на презентации стратегии «МегаФона» для инвесторов. В продукт включены опции, «важные для пользователей «ВКонтакте», рассказывал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон: безлимитный интернет-трафик в приложении «ВКонтакте», возврат части стоимости покупки контента в социальной сети и подписка на музыку.

«Определенный сегмент фанатов Тимати может подключиться, но оператору надо будет постоянно придумывать, чем удерживать абонентов, — отмечает директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. — К тому же Stars ждет большая конкуренция с другими проектами, тем же VK Mobile и «большой четверкой». Он напоминает, что на долю MVNO в стране сейчас приходится всего 3 млн абонентов. А также прогнозирует, что большинство клиентов нового оператора будут использовать эту sim-карту в качестве второй, а не основной.

​По словам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, сейчас рынок MVNO переживает уже третье «пришествие» новых игроков в России. «Новые проекты, которые появляются, например у Сбербанка, «Тинькофф», «ВКонтакте», имеют существенную собственную аудиторию. И ее может привлечь новое предложение в виде предоставления услуг связи вкупе с сервисами и услугами от единого поставщика — MVNO-оператора».

Савватин считает, что в случае со Stars потенциальная аудитория относительно невелика и потребуется много усилий, чтобы оправдать затраты на этот проект. Эксперт отмечает, что кешбэк-модель, по которой Stars планирует запускаться, пока себя никак не проявила, включая тот же «Атлас». «Реализация такой модели также требует существенных ресурсов, которые в основном доступны крупным операторам и банкам», — отмечает эксперт.