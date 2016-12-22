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Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира
11:16
Владислав Гордеев
Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира
Фото: Владимир Саяпин / ТАСС
Euronews прекращает вещание на украинском языке. Ранее украинская сторона заявляла о невыгодных финансовых условиях сотрудничества с Euronews

Украинская служба Euronews объявила о прекращении вещания с воскресенья, 21 мая 2017 года. Об этом говорится в Facebook телеканала.

«Украинская служба Euronews прощается... После почти 6 лет работы в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском языке. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего найлучшего! Слава Украине!», — говорится в сообщении.

 

Теги
Украина, Euronews, вещание
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