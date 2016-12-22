Крупнейший торрент-трекер рассказал о способах разблокировки сайта

Заблокированный в начале 2016 года торрент-трекер RuTracker разослал инструкции по обходу блокировки по своей миллионной аудитории. Так ресурс противодействует вступающим осенью ограничениям в отношении анонимайзеров и VPN

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Крупнейший в России торрент-трекер RuTracker на протяжении нескольких дней рассылает по своей пользовательской базе информацию о способах обхода блокировки ресурса. Письма, в частности, получили двое корреспондентов РБК. Администратор торрент-трекера сообщает на форуме, что массовая рассылка началась 8 октября по всем пользователям, которые не заходили на сайт более двух месяцев. В письме дана информация о том, что у сервиса появились несколько зеркал, собственный прокси-сервер, расширение для браузера, а также ссылки на подробные инструкции по их установке и использованию. Представитель RuTracker не ответил на запрос РБК на момент публикации.

По собственным данным RuTracker, в сервисе зарегистрированы 15,3 млн пользователей. Ресурс был заблокирован в России в январе 2016 года, когда вступило в силу решение суда по иску от правообладателей — издательства «Эксмо» и «С.Б.А. Продакшн» (дочернее предприятие Warner Music Russia). За год с момента блокировки популярность ресурса упала более чем на 40%, до 7–8 млн уникальных пользователей в месяц к январю 2017 года, сообщало издание VC. Тем не менее ресурс все еще остается достаточно посещаемым. По данным Similarweb, по итогам сентября 2017 года число посещений ресурса составило 86,04 млн. Речь идет об оценке общего количества пользователей, поэтому цифра отличается от числа уникальных посетителей. Перед блокировкой по итогам декабря 2015 года общее количество посещений ресурса составляло порядка 70 млн.

RuTracker — один из крупнейших ресурсов, внесенных Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Среди других сервисов, заблокированных в России, — популярная социальная сеть LinkedIn и принадлежащий ей хостинговый сервис Slideshare. Кроме того, под блокировку попал популярный в России форум «Луркоморье», посещаемость которого на пике составляла 3 млн уникальных пользователей в месяц, а также музыкальный сервис Last.fm.

Однако пользователи из России продолжают заходить на запрещенные сайты благодаря многочисленным способам обхода блокировки — с помощью анонимайзеров, VPN-сервисов, сети TOR и разнообразных плагинов для браузеров. По данным Similarweb, 40,8% трафика на RuTracker по-прежнему приходит из России. Для пресечения этой практики 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, по которому владельцам анонимайзеров и других техническим средств с 1 ноября запрещается предоставлять российским пользователям доступ к запрещенным в стране сайтам. В случае неисполнения требования Роскомнадзор может принять решение о блокировке анонимайзера или другого сервиса. Информацию о работающих в стране средствах обхода блокировки Роскомнадзор будет получать от ФСБ.

Действия RuTracker, вероятно, вызваны как грядущим вступлением ограничений для анонимайзеров, так и вступившим в силу с 1 октября законом о блокировке «зеркал», говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Закон позволяет оперативно блокировать копии сайтов с нелегальным контентом, доступ к которым ранее был ограничен судом, и обязывает интернет-поисковики удалять их из выдачи. «Интернет-компании, в частности «Яндекс», уже начали чистить поисковую выдачу», — говорит Казарян.

В то же время обход блокировок с помощью анонимайзеров вряд ли удастся реализовать с 1 ноября, считает эксперт. «VPN-сервисы, безусловно, могут с помощью данных об IP-адресах и геолокации распознавать, что пользователь из России, и закрывать ему доступ к запрещенным в стране сайтам. Но на практике бесплатные анонимайзеры, которых огромное количество, заниматься этим не будут. Как их будут блокировать? Наверное, просто закрывать доступ к страницам для скачивания и удалять приложения из App Store и Google Play. Пользователей, конечно, это не остановит», — говорит Карен Казарян.