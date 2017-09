Apple выпустила новую операционную систему iOS 11

Компания Apple вскоре после выпуска нового iPhone подготовила новую версии операционной системы iOS. Новая iOS 11 отличается от предыдущих версий дизайном и функционалом

Коммпания Apple официально объявила о выходе новой операционной системы для своих устройств iOs 11. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

iOS 11 была анонсирована в начале июня на конференции WWDC 2017 в Сан-Хосе. В числе новшеств, о которых рассказали разработчики, было в частности изменение голоса помощника Siri, который в Apple пообещали сделать более естественным, и изменение дизайна AppStore.

Новая система подверглась редизайну по сравнению с предыдущими. Так, для пользователей была сделана новая панель управления, которую можно вытянуть с нижнего края экрана. Также теперь пользователь может сам выбирать и редактировать те функции, которые будут вынесены на панель.

Значительным изменениям подвергся AppStore. Теперь в нем присутствует не только каталог приложений, но и подборки программ, статьи и советы по работе приложений.

В iOs 11 появилась возможность редактировать Live Photo. что раньше было необходимо делать в сторонних приложениях. Теперь для пользователей стали доступны несколько базовых инструментов, к примеру имитация выдержки или смена направления анимации.

Apple 12 сентября представила четыре новых устройства — iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 plus и третью модификацию своих «умных» часов Apple Watch. Cтоимость iPhone 8 в России будет начинаться от 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс., а iPhone X — от 79,99 тыс. руб. iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже 22 сентября (29 сентября в России), а старт продаж нового флагмана компании — iPhone X, намечен на 3 ноября.