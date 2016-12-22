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Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России
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Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России
Кубок конфедераций, 15:16
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Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России

Россияне смотрели первые футбольные матчи Кубка конфедераций, которые проходили в минувшие выходные, 17 и 18 июня, менее активно, чем весенние товарищеские матчи с участием сборной России. Это следует из предварительных данных Mediascope (ранее TNS Russia) по аудитории в возрасте от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тыс. человек (статистика есть у РБК).

Исключение составила лишь первая игра турнира (матч сборной России с командой Новой Зеландии), которую посмотрели 2,27 млн телезрителей на «Матч ТВ». Телевизионный рейтинг этой трансляции (среднее количество смотревших от общей численности ТВ-аудитории) составил 3,3%, а доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 14,4% соответственно. Вторая игра между Камеруном и Чили, также транслировавшаяся на «Матч ТВ», вызвала значительно меньший интерес. Она собрала всего 983,6 тыс. телезрителей. Ее телерейтинг равнялся 1,4%, а доля 4,6% соответственно. Для сравнения, товарищеская встреча сборных России и Венгрии, показанная на том же «Матч ТВ» 5 июня, привлекла к экранам 1,1 млн россиян. Ее рейтинг составил 1,6%, а доля — 5,2%.

Матч Португалия — Мексика, прошедший 18 июня, на «Первом канале» посмотрели 1,96 млн телезрителей. Это почти на 400 тыс. меньше, чем число зрителей товарищеских матчей сборной России с командами Кот Д'Ивуара и Бельгии, которые прошли в марте и также транслировались на «Первом». Их посмотрели около 2,36 млн россиян. Доля этих игр составила 10,6 и 10,3%, а рейтинг обеих — 3,4%. У матча между Португалией и Мексикой эти показатели составили 10,9% и 2,8%.

Кубок конфедераций по футболу проходит с 17 июня по 2 июля на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Церемония открытия турнира состоялась на «Санкт-Петербург Арене» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге при полупустых трибунах, сообщал корреспондент РБК.

Теги: рейтинги , федеральные телеканалы , Футбол , Кубок конфедераций
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