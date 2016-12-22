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ФАС проверит мобильных операторов из-за отказа от безлимитного интернета
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ФАС проверит мобильных операторов из-за отказа от безлимитного интернета
Технологии и медиа, 11:38
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ФАС проверит мобильных операторов из-за отказа от безлимитного интернета
Отказ операторов мобильной связи от тарифов с безлимитным мобильным интернетом вызвал подозрение у антимонопольщиков. ФАС изучает мотивацию операторов на предмет экономической обоснованности решения и наличия сговора
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает информацию об отказе операторов мобильной связи от пакетов с безлимитным интернетом. В будущем это может стать основанием для разбирательства на предмет сговора. Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и IT ФАС Елена Заева в подкасте ведомства, размещенном на странице ФАС в соцсети «ВКонтакте».

По словам Заевой, в ФАС поступили обращения от абонентов об отказе от услуг безлимитного интернета. Это «вызвало подозрение» у антимонопольной службы,. она обратилась к операторам связи за разъяснениями, ответы уже получены и в ближайшее время ведомство планирует принять решение о дальнейших действиях, рассказала представитель ФАС.

«В условиях, когда у нас очень много обмена данных переходит именно на мобильную связь, когда потребление трафика растет по экспоненте, такое поведение выглядит неожиданно», — заявила Заева.

«С одной стороны, мы говорим, что давайте будем развивать цифровую экономику, построенную на интернете вещей, то есть построенную на мобильном интернете в том числе. С другой стороны, мы ограничиваем, убираем безлимитные тарифные пакетные планы. Неожиданное поведение, мы очень удивились», — добавила представитель ФАС.

По словам Заевой, мотивировка, что отказ от безлимитных тарифов связан с массовым переходом на мессенджеры и отказом от традиционных звонков и СМС-сообщений, не выдерживает критики. «Представьте, если бы в начале XX века насильно запретили использовать автомобили, чтобы все продолжали ездить на лошадях», — добавила она.

При этом ФАС готова пойти навстречу операторам, если те предоставят данные, доказывающие технологическую или экономическую обоснованность таких действий.

Крупные операторы с начала года прекратили действие тарифов с безлимитным интернет-трафиком, сообщалось в феврале. В «Билайне» это объяснили тем, что такие тарифы перестали окупать себя и превратились в «маркетинговый инструмент для привлечения внимания» к предложениям операторов. В «МегаФоне» заявили о «низкой востребованности» услуги. С 27 марта новые подключения к тарифам с безлимитным интернет-трафиком ограничили и в МТС.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: интернет , мобильные операторы , Федеральная антимонопольная служба
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