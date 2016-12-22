Издатель «Ведомостей» приостановил работу редакции в Петербурге

​АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель газеты «Ведомости», приостанавливает выпуск региональных страниц, подготовленных редакцией в Санкт-Петербурге, сообщили РБК два источника, знакомые с планами издателя. По их словам, последний номер со специальной местной полосой выйдет в пятницу, 20 октября.

Гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров подтвердил РБК, что в привычном виде региональная полоса в Петербурге больше публиковаться не будет. Московская редакция «Ведомостей» должна представить новое видение того, какими должны быть региональные новости, объяснил Прозоров, не уточнив сроки.

Страница с новостями из Санкт-Петербурга в локальной версии газеты заменяла полосу «Культура» в федеральном номере. «Ведомости Санкт-Петербургский выпуск» зарегистрировано как отдельное СМИ, следует из данных Роскомнадзора. В петербургской редакции сейчас работают пять журналистов, включая редактора Анну Щербакову, указано на сайте «Ведомостей». Наряду с редакцией в Петербурге функционируют и другие службы: коммерческая, дистрибуции и т.д. — всего около 20 человек, уточнил Прозоров. Весь бизнес оформлен на «дочку» «Бизнес Ньюс Медиа» — ООО «Балтик Бизнес Медиа». Закрывать это юрлицо не планируется, заверил Прозоров.

Ранее «Ведомости» имели собственные редакции и в других регионах — в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре. Но за последние полтора года эти редакции вместе с управляющими ими компаниями были закрыты.

Региональные выпуски — общепринятая практика федеральных изданий. Например, местные версии «Коммерсанта», как указано на его сайте, сейчас выходят в 15 регионах: Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и т.д.

Средняя аудитория одного номера «Ведомостей» по всей России составляет 132 тыс. человек старше 12 лет, в Москве — 92,8 тыс., в Петербурге — 7,6 тыс., следует из данных Mediascope за март—июль 2017 года. Ежедневная аудитория сайта vedomosti.ru в августе 2018 года составляла около 205 тыс. человек в возрасте от 12 до 64 лет.

В 2016 году выручка по РСБУ АО «Бизнес Ньюс Медиа» превысила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 783 млн руб., что на 5% больше, чем в 2015-м, убыток от основной деятельности снизился по сравнению в 6,4 раз с предыдущим годом, до 26 млн руб., чистая прибыль равнялась 58 млн руб. против 289 млн руб. чистого убытка годом ранее.

Акционером АО «Бизнес Ньюс Медиа» выступает российское АО «Аркан Инвестмент», учрежденное Яной Мозель-Кудрявцевой.