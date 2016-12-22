Глава Роскомнадзора лично потребует от Дурова соблюдения законодательства

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в течение недели «лично потребовать» у владельца Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере, чтобы внести его в соответствующий реестр организаторов распространения информации

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в течение недели «лично потребовать» у владельца Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере, чтобы внести его в соответствующий реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом глава службы сообщил журналистам в рамках своего выступления в Госдуме, передает корреспондент РБК.

При этом Жаров не уточнил, какими будут последствия для мессенджера и его пользователей, если пообщаться с Дуровым ему не удастся. На запрос РБК о возможной встрече Дурова и Жарова в Telegram пока не ответили.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать слова своего начальника, сославшись на то, что «он всегда точен в формулировках».

С 1 января 2017 года, в соответствии с законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий» и предоставлять их по запросам властей.

В середине мая газета «Ведомости» сообщила, что Роскомнадзор уведомил Telegram о возможной блокировке ресурса, если компания не предоставит необходимые данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Но в самой службе эту информацию назвали «слухами». Позднее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что ​«не видит предпосылок» для блокировки мессенджеров. По его словам, российские власти «не преследуют целей блокировки ресурсов», которые работают в рамках закона.

В самом Telegram в ответ на возможную блокировку подчеркивали: «Ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас». «Так будет всегда», — заявляли разработчики мессенджера.