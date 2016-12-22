Глава Роскомнадзора лично потребует от Дурова соблюдения законодательства

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в течение недели «лично потребовать» у владельца Telegram Павла Дурова предоставить сведения о мессенджере, чтобы внести его в соответствующий реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом глава службы сообщил журналистам в рамках своего выступления в Госдуме, передает корреспондент РБК.
При этом Жаров не уточнил, какими будут последствия для мессенджера и его пользователей, если пообщаться с Дуровым ему не удастся. На запрос РБК о возможной встрече Дурова и Жарова в Telegram пока не ответили.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать слова своего начальника, сославшись на то, что «он всегда точен в формулировках».
С 1 января 2017 года, в соответствии с законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий» и предоставлять их по запросам властей.
В середине мая газета «Ведомости» сообщила, что Роскомнадзор уведомил Telegram о возможной блокировке ресурса, если компания не предоставит необходимые данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Но в самой службе эту информацию назвали «слухами». Позднее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что «не видит предпосылок» для блокировки мессенджеров. По его словам, российские власти «не преследуют целей блокировки ресурсов», которые работают в рамках закона.
В самом Telegram в ответ на возможную блокировку подчеркивали: «Ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас». «Так будет всегда», — заявляли разработчики мессенджера.