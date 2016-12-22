ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами

На устранение выявленных нарушений компании дан месяц. В «Лаборатории Касперского» рассчитывают, что решение ФАС благоприятно отразится на пользователях

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла в отношении компании Microsoft предупреждение, дав той один месяц на прекращение действий, содержащих «признаки нарушения антимонопольного законодательства».

В сообщении ФАС поясняется, что ее специалисты выявили обстоятельства, свидетельствующие о создании Microsoft «дискриминационных условий» для сторонних производителей антивирусного программного обеспечения.

К числу таких условий эксперты ФАС отнесли, в частности, блокировку антивирусов сторонних производителей с одновременной активацией разработанного Microsoft антивируса Defender «без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия», а также введение усложненной процедуры обновлений установленных пользователями антивирусов.

Признаки нарушения норм антимонопольного законодательства эксперты ФАС выявили также в используемых Microsoft «методах взаимодействия с пользователем», направленных на то, чтобы пользователь отказался от использования антивирусов сторонних производителей в пользу Windows Defender.

«Мы рады этому решению ФАС потому, что оно в первую очередь благоприятно отразится на пользователях. Если Microsoft пересмотрит свои действия в соответствии с предупреждением, пользователи будут иметь возможность осознанно делать выбор защитного решения без недобросовестного влияния со стороны. Это также позитивно скажется на рынке защитных решений, так как у всех игроков будут равные условия и между ними будет здоровая конкуренция», — пояснила РБК руководитель управления по интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского» Надежда Кащенко.

В Microsoft, в свою очередь, подтвердили, что намерены соблюдать требования антимонопольного законодательства.

«Мы плотно взаимодействуем с производителями антивирусов и предприняли ряд шагов для рассмотрения их отзывов. Мы рассмотрим информацию от ФАС и продолжим работу с «Лабораторией Касперского» и поставщиками антивирусного ПО, чтобы обеспечить безопасность наших пользователей», — заявили в пресс-службе компании.

В начале июня 2017 года стало известно, что «Лаборатория Касперского» обратилась в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии с жалобой на недобросовестную конкуренцию Microsoft на рынке антивирусов. По данным «Лаборатории Касперского», после выхода операционной системы Windows 10 компания Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего программного обеспечения в пользу собственного антивируса Windows Defender.

Представитель Microsoft Кристина Давыдова тогда выразила уверенность, что действия компании соответствует законодательству о конкуренции. «Мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов», — пояснила она РБК.

По оценке Еврокомиссии, мировой рынок кибербезопасности оценивается в $56,9 млрд, из которых на долю стран Евросоюза приходится 17%.