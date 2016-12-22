Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,33 57,74 EUR Нал. 65,29 64,63 USD Бирж. 58,08 +0,31 EUR Бирж. 65,01 +0,31 USD ЦБ. 57,96 +0,22 EUR ЦБ. 64,86 +0,41 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1833,95 +0,61% РТС 994,77 +0,04% Brent 47,48 +0,40% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7497,04 +0,45%
ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами
Лента новостей
Омбудсмен Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделе полиции 12:15, Общество Исследование РБК: как уплотнится Москва в результате реновации 12:04, Бизнес Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск 11:57, Политика УАЗ снизил стоимость внедорожника Patriot 11:56, Авто Путин назначил нового посла России в Турции 11:42, Политика За пожаловавшейся Путину онкобольной в Мурманск отправили самолет МЧС 11:39, Общество Биржевой курс евро впервые с начала февраля поднялся выше 65 руб. 11:38, Финансы Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в рейтинге WTA 11:38, Спорт Филиппины впервые в истории закупят оружие в России 11:35, Политика ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами 11:28, Технологии и медиа Сделано в России: как из старых Lada, Ford и VW собрали спорткар 11:19, Авто  Число желающих уехать за границу жить россиян снизилось на 7% за 5 лет 11:18, Общество Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы в Москве 11:05, Общество Онлайн с продолжением: как детей приучают к дистанционному образованию 11:05, Партнерский материал СМИ узнали о желании Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед» 11:03, Спорт Евросоюз продлил на год санкции против Крыма 10:58, Политика Секретарем Общественной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт» 10:55, Политика Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском 10:52, Политика СМИ сообщили об ударе молнии в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет 10:43, Общество Главком ВКС уточнил дату первого полета Ту-160М-2 10:40, Технологии и медиа Водитель въехавшего в толпу в Лондоне фургона пройдет осмотр у психиатров 10:38, Политика «Ведомости» узнали о возможном увеличении скидки РЖД на перевозку грузов 10:09, Бизнес В Совфеде предупредили о возможности применения С-300 против США в Сирии 10:05, Политика Против сноса: как жители московских пятиэтажек боролись с реновацией 09:51, Недвижимость В правительство внесли раскритикованный Сечиным закон о трубопроводах 09:27, Экономика На юго-востоке Москвы загорелся ангар с мебелью 09:10, Общество
ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами
Технологии и медиа, 11:28
0
ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами
На устранение выявленных нарушений компании дан месяц. В «Лаборатории Касперского» рассчитывают, что решение ФАС благоприятно отразится на пользователях
Фото: Brian Snyder / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла в отношении компании Microsoft предупреждение, дав той один месяц на прекращение действий, содержащих «признаки нарушения антимонопольного законодательства».

В сообщении ФАС поясняется, что ее специалисты выявили обстоятельства, свидетельствующие о создании Microsoft «дискриминационных условий» для сторонних производителей антивирусного программного обеспечения.

К числу таких условий эксперты ФАС отнесли, в частности, блокировку антивирусов сторонних производителей с одновременной активацией разработанного Microsoft антивируса Defender «без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия», а также введение усложненной процедуры обновлений установленных пользователями антивирусов.

Признаки нарушения норм антимонопольного законодательства эксперты ФАС выявили также в используемых Microsoft «методах взаимодействия с пользователем», направленных на то, чтобы пользователь отказался от использования антивирусов сторонних производителей в пользу Windows Defender.

«Мы рады этому решению ФАС потому, что оно в первую очередь благоприятно отразится на пользователях. Если Microsoft пересмотрит свои действия в соответствии с предупреждением, пользователи будут иметь возможность осознанно делать выбор защитного решения без недобросовестного влияния со стороны. Это также позитивно скажется на рынке защитных решений, так как у всех игроков будут равные условия и между ними будет здоровая конкуренция», — пояснила РБК руководитель управления по интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского» Надежда Кащенко.

В Microsoft, в свою очередь, подтвердили, что намерены соблюдать требования антимонопольного законодательства.

«Мы плотно взаимодействуем с производителями антивирусов и предприняли ряд шагов для рассмотрения их отзывов. Мы рассмотрим информацию от ФАС и продолжим работу с «Лабораторией Касперского» и поставщиками антивирусного ПО, чтобы обеспечить безопасность наших пользователей», — заявили в пресс-службе компании.

В начале июня 2017 года стало известно, что «Лаборатория Касперского» обратилась в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии с жалобой на недобросовестную конкуренцию Microsoft на рынке антивирусов. По данным «Лаборатории Касперского», после выхода операционной системы Windows 10 компания Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего программного обеспечения в пользу собственного антивируса Windows Defender.

Представитель Microsoft Кристина Давыдова тогда выразила уверенность, что действия компании соответствует законодательству о конкуренции. «Мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов», — пояснила она РБК.

По оценке Еврокомиссии, мировой рынок кибербезопасности оценивается в $56,9 млрд, из которых на долю стран Евросоюза приходится 17%.

Авторы: Евгений Калюков, Ирина Ли
Теги: Microsoft , «Лаборатория Касперского»
Главное
Путин назначил нового посла России в Турции Политика
Материалы по теме
«Лаборатория Касперского» пожаловалась Европейской комиссии на Microsoft Технологии и медиа
Microsoft ответил на новые претензии «Лаборатории Касперского» Технологии и медиа
WikiLeaks сообщила об интересе ЦРУ к уязвимостям «Антивируса Касперского» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку