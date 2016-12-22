«МегаФон» признал наличие «массовых сложностей» со связью

Компания «МегаФон» признала наличие «массовых сложностей» со связью у ее абонентов. В ответах на жалобы клиентов из разных регионов страны, появляющиеся на странице сотового оператора в сети Twitter, говорится, что компания работает над устранением проблем.
В официальных аккаунтах «МегаФона» в сетях «ВКонтакте» и Twitter клиенты сотового оператора сообщают об отсутствии телефонной связи и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других городах и регионах присутствия компании.
В некоторых регионах пользователи также жалуются на сбои у оператора Yota, который работает на сети «МегаФона».
Позднее на странице «МегаФона» в сети Twitter появилось сообщение о снижении «успешности дозвона» на 30%. Клиентам советуют звонить через мессенджеры.
Корреспондент РБК, являющийся абонентом «МегаФона», сообщил, что в течение нескольких секунд видел на экране своего смартфона значок Beeline в том месте, где должно отображаться, в сети какого оператора работает устройство. Представитель «МегаФона» до появления сообщений о массовом сбое в сети объяснил случай сбоем в самом устройстве. Источник РБК, близкий к одному из крупных мобильных операторов, отметил, что обычно аварийный роуминг включается, когда более 50% сети недоступно, либо по запросу партнера.
Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сказал, что к ним запрос на аварийный роуминг от «МегаФона» пока не приходил. Он не смог объяснить, как смартфон корреспондента РБК мог регистрироваться в сети «ВымпелКома».