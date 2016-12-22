В ВДВ России появились «эталонные» подразделения

В российских Воздушно-десантных войсках (ВДВ) было сформировано несколько «ударных» подразделений. По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, они являются «эталонными»

Военнослужащие ВДВ России на военном параде на Красной площади (Фото: Александр Вильф / РИА Нововсти)

В ВДВ России появилось несколько подразделений, имеющих статус «ударные». Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает «Интерфакс»

«По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава», — сказал Сердюков. Он отметил, что «этим высоким параметрам» на сегодняшний день в Псковском соединении «соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа».

По словам генерал-полковника, в ВДВ есть еще ​несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательных подразделений, соответствующих статусу «ударное». Он подчеркнул, что Воздушно-десантные войска «последовательно развиваются» как «основа войск быстрого реагирования». В дальнейшем они будут оснащаться легкой авиатехникой и вооружением, «превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги».

Командующий ВДВ подчеркнул, что поступление «новой перспективной техники» требует «постоянной корректировки учебного процесса», для того чтобы «эффективно» использовать ее в мероприятиях боевой подготовки.

Высокопоставленный источник в Минобороны сообщил «Коммерсанту», что ведомство планирует увеличить затраты на развитие ВДВ и Сухопутных войск. В государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018–2025 на силы общего назначения будет выделено до 25% всех средств, отмечал собеседник. По его словам, эти деньги пойдут на закупку войсковых систем ПВО, танков Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашин пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеров «Бумеранг». Источник также сообщил, что Минобороны попытается адаптировать вооружение для арктических условий. Войска хотят оснастить зенитной ракетной системой С-300В4 и зенитным ракетным комплексом «Тор-М2», добавлял собеседник.