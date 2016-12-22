Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,84 EUR Нал. 64,03 63,37 USD Бирж. 57,05 -0,53 EUR Бирж. 63,76 -0,17 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1960,67 -0,36% РТС 1082,61 +0,54% Brent 53,16 +1,26% DJIA 20663,02 +0,27% Nasdaq 6055,13 +0,73% FTSE 7462,80 +0,35%
В ВДВ России появились «эталонные» подразделения
Лента новостей
Главный тренер «Зенита» извинился перед журналистами за оскорбление 15:02, Спорт В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом 14:54, Общество Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний 14:52, Общество Центробанк сообщил о пострадавших от WannaCry российских банках 14:41, Политика Google приобрел домен Gmail.ru 14:40, Технологии и медиа В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью 14:32, Технологии и медиа СК провел обыски в головном офисе О1 Properties 14:30, Бизнес Роскосмос сообщил о временном неиспользовании спутника «Ресурс-П» 14:27, Технологии и медиа Bloomberg рассказал об обеспокоенности Кремля по поводу будущего Трампа 14:23, Политика ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media 14:01, Технологии и медиа В ФАС заявили о сбое в работе телефонов и интернета 13:56, Технологии и медиа В Москве показали, как будут сносить пятиэтажки 13:50, Недвижимость  Ватикан не подтвердил вызов украинского посла на прием к папе римскому 13:43, Политика В Госдуме допустили перенос слушания по законопроекту о пятиэтажках 13:35, Политика Британия пообещала арестовать Ассанжа после выхода из посольства Эквадора 13:29, Общество Температура в Москве в ночь на понедельник опустится до нуля 13:24, Общество В украинском городе Кропивницкий взорвался автомобиль 13:23, Общество ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля 13:20, Финансы РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» после матча с «Тереком» 13:20, Спорт Зампредом ВЭБа стала директор правового департамента Минфина 13:18, Экономика «МегаФон» сообщил о снижении «успешности дозвона» на 30% 13:15, Технологии и медиа Стрелявшего в таксиста телохранителя Яроша арестовали на два месяца 13:15, Политика Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет 12:57, Экономика Умер чемпион СССР по футболу Владимир Дударенко 12:51, Спорт Милонов предложил ввести наказание за незаконную магическую деятельность 12:48, Общество Патрушев рассказал о семи миллионах неонацистов в ЕС 12:46, Политика
В ВДВ России появились «эталонные» подразделения
Технологии и медиа, 12:10
0
В ВДВ России появились «эталонные» подразделения
В российских Воздушно-десантных войсках (ВДВ) было сформировано несколько «ударных» подразделений. По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, они являются «эталонными»
Военнослужащие ВДВ России на военном параде на Красной площади (Фото: Александр Вильф / РИА Нововсти)

В ВДВ России появилось несколько подразделений, имеющих статус «ударные». Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает «Интерфакс»

«По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава», — сказал Сердюков. Он отметил, что «этим высоким параметрам» на сегодняшний день в Псковском соединении «соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа».

По словам генерал-полковника, в ВДВ есть еще ​несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательных подразделений, соответствующих статусу «ударное». Он подчеркнул, что Воздушно-десантные войска «последовательно развиваются» как «основа войск быстрого реагирования». В дальнейшем они будут оснащаться легкой авиатехникой и вооружением, «превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги».

Командующий ВДВ подчеркнул, что поступление «новой перспективной техники» требует «постоянной корректировки учебного процесса», для того чтобы «эффективно» использовать ее в мероприятиях боевой подготовки.

Высокопоставленный источник в Минобороны сообщил «Коммерсанту», что ведомство планирует увеличить затраты на развитие ВДВ и Сухопутных войск. В государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018–2025 на силы общего назначения будет выделено до 25% всех средств, отмечал собеседник. По его словам, эти деньги пойдут на закупку войсковых систем ПВО, танков Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашин пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеров «Бумеранг». Источник также сообщил, что Минобороны попытается адаптировать вооружение для арктических условий. Войска хотят оснастить зенитной ракетной системой С-300В4 и зенитным ракетным комплексом «Тор-М2», добавлял собеседник.

Автор: Дарья Прунцева
Теги: ВДВ
Главное
СК провел обыски в головном офисе О1 Properties Бизнес
Материалы по теме
СМИ узнали о возможном увеличении затрат на ВДВ и Сухопутные войска Политика
В Крыму начались масштабные учения ВДВ, Черноморского флота и ВКС Политика
В ходе учений ВДВ захватили аэродром условного противника под Рязанью Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку