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Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов
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Артем Филипенок
Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Telegram сообщил о начале работы новой системы Bot Payments, с помощью которого пользователи мессенджера смогут оплачивать покупки и услуги. Авторы сервиса обещают не хранить информацию о банковских картах

Telegram в пресс-релизе сообщил о запуске сервиса онлайн-платежей Bot Payments (оплата через ботов). Суть заключается в том, что продавцы и поставщики услуг в виде ботов смогут прямо через мессенджер предлагать свой товар, для чего им будет добавлена кнопка Pay.

Пользователь, у которого установлен Telegram минимальной версии 4,0, сможет обращаться к продавцу через чат. Чтобы что-то приобрести, ему будет нужно отправить платежной системе данные своей банковской карты. В Telegram при этом заверили, что, поскольку компания сама не будет заниматься обработкой платежей, информацию о картах сервис не получит.

В компании заявили, что на первых порах платежи будут проходить через американскую процессинговую платформу Stripe, однако позже должны заработать и другие платформы — RazorPay, FlutterWave и PaymentWall, доступные более чем в 190 странах мира.

Позже компания обещает включение в число партнеров сервисов «Яндекс.Деньги» и Qiwi для России и Payme для Узбекистана.

Как ранее сообщала газета «Ведомости», Telegram вел переговоры об организации процессинга платежей в России и СНГ со Сбербанком. Однако нет данных о том, чем они завершились.

Основанным Павлом Дуровым сервисом Telegram в мире пользуется около 100 млн человек. В России число пользователей мессенджера на начало 2017 года составило около 6 млн. 
Теги
Telegram, онлайн-покупка
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