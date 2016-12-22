Власти Украины решили продать права на трансляцию ЧМ-2018 за $7,6 млн

Ранее сообщалось, что транслировать игры Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, государственная украинская телекомпания не собирается

Церемония старта тура Кубка мира по футболу (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Подготовленный кабинетом министров Украины проект бюджета страны на 2018 год предусматривает продажу имеющегося у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

В соответствиии с документом, выручить за лицензию планируется 200 млн гривен, что по текущему курсу составляет немногим более $7,6 млн.

«Установить, что в 2018 году средства в сумме 200 млн гривен от продажи лицензионных прав для освещения Чемпионата мира по футболу 2018 года зачисляются на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины для обеспечения собственной деятельности», — говорится в проекте закона.

Ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания заявлял РБК, что телекомпания не будет транслировать матчи ЧМ-2018, так как Украина «не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой».

Аласания тогда говорил, что права на трансляцию матчей ЧМ-2018 были куплены НОТУ примерно за $6 млн и отказ от трансляции принесет компании убыток. «Но есть вещи, которые намного дороже денег», — пояснил Аласания.

В соответствии с проектом бюджета в 2018 году в рамках программы «Финансовая поддержка НОТУ» из казны планируется выделить примерно 776,5 млн гривен ($29,7 млн).

Сейчас сборная Украины занимает в своей отборочной группе четвертое место, уступая Хорватии, Исландии и Турции. Свой последний матч сборная проведет 9 октября в Киеве против сборной Хорватии и в случае победы получит шанс выйти в финальную часть, но до этого она должна обязательно выиграть у сборной Косово.

К настоящему моменту путевки на ЧМ-2018 завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.