Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,56 EUR Нал. 69,24 68,64 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,58 +0,18% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд
Лента новостей
Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд 03:02, Технологии и медиа Арестованный по делу о теракте в метро Лондона оказался беженцем из Ирака 02:31, Общество В Москве эвакуировали более десяти ТЦ из-за звонков о «минировании» 01:51, Общество Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР 01:44, Политика СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин 01:34, Политика Суд Санкт-Петербурга арестовал полицейских по делу о пытках задержанных 01:04, Общество Генсек ООН раскритиковал референдум о независимости Иракского Курдистана 00:22, Политика Правозащитники рассказали о неудобствах жизни замглавы ФСИН в СИЗО 00:22, Общество Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 00:07, Партнерский материал Почти половина россиян допустили скорый банковский кризис 00:01, Финансы Медиабизнес в Британии впервые принес прибыль семье Лебедевых 00:01, Технологии и медиа Верховный суд запретил маскировать инвестиции в «дочек» под кредиты 00:00, Экономика Развитие Крыма предложили оплатить за счет сборов с операторов связи 00:00, Технологии и медиа Боевики ИГ напали на базу США в Ираке 17 сен, 23:44, Политика Кипр заработал €4 млрд на выдаче паспортов в обмен на инвестиции 17 сен, 23:21, Бизнес В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о «минировании» 17 сен, 23:06, Общество Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе 17 сен, 22:31, Политика Штаб Навального заявил о «самом крупном» митинге в истории Омска 17 сен, 22:25, Политика Летчики Балтфлота потопили подлодку противника на учениях «Запад-2017» 17 сен, 21:54, Технологии и медиа В чемпионате Испании состоялась первая тренерская отставка в сезоне 17 сен, 21:50, Спорт Равноприближенная площадка: помирит ли Москва «наследников» Каддафи 17 сен, 21:49, Политика Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля 17 сен, 21:46, Политика В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом 17 сен, 21:14, Общество США не исключили закрытия посольства на Кубе из-за «акустических атак» 17 сен, 21:02, Политика В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве 17 сен, 20:41, Общество Тиллерсон допустил отказ США от выхода из соглашения по климату 17 сен, 20:18, Политика В Совфеде ответили на сообщения о «российском беспилотнике» в Донбассе 17 сен, 20:11, Политика Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине 17 сен, 19:35, Общество
Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд
Технологии и медиа, 03:02
0
Корпоративный мессенджер Slack оценили в $5,1 млрд
Мессенджер для рабочей переписки Slack в ходе очередного раунда финансирования оценили уже в $5,1 млрд, пишет Financial Times, называя его одним из самых дорогостоящих стартапов в своей сфере
Стюарт Баттерфилд (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Во время последнего раунда финансирования сервис корпоративных чатов Slack оценили в $5,1 млрд, мессенджер привлек $250 млн. Об этом пишет Financial Times.

Большая часть инвестиций в последнем раунде пришла от фонда Vision Fund японской группы SoftBank. За все время Slack привлек $841 млн, что делает его одним из наиболее дорогостоящих софтверным стартапом в сфере бизнеса, отмечает газета.

SoftBank находится под давлением, так как ищет куда вложить средства из своего фонда в $100 млрд. По словам исполнительного директора Slack Стюарта Баттерфилда, фонд хотел вложить большую сумму и, вероятно, и останется инвестором и в будущем.

В прошлый раунд финансирования в апреле Slack оценивался в $3,8 млрд. По словам Баттерфилда, Slack растет ежегодно на 100%, на прошлой неделе компания отчиталась о годовой прибыли в $200 млн.

«Странный мир. Если бы это было 10 лет назад, мы бы вышли на IPO», — заметил Баттерфилд. Привлеченные деньги Slack внес в денежный резерв, хотя компания еще не притрагивалась к деньгами, привлеченные за первые два этапа финансирования.

Slack нацелен на IPO, по словам Баттерфилда. Но это точно случится не раньше 2018 года. Большой риск не идти на IPO в том, что как молодая компания Slack может не достичь своих бизнес целей на следующий год, что привело бы к неустойчивому пути на публичном рынке, добавляет Баттерфилд.

Очередной раунд финансирования прошел на фоне запуска Microsoft мессенджера Teams, который считают главным конкурентом Slack, отмечает FT.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Инвестиции , Slack
Главное
Небензя допустил создание Киевом своей резолюции по миссии ООН в Донбассе Политика
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о возможной покупке Amazon мессенджера Slack Технологии и медиа
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера Технологии и медиа
Корпоративный мессенджер Slack набрал 500 тыс. пользователей за год Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку