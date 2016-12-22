Медведев анонсировал аналог «Сколково» в Петербурге за 41 млрд руб.

Премьер-министр России подписал распоряжение о создании в Санкт-Петербурге инновационного кластера с научными центрами, лабораториями, учебными зданиями, жильем и производствами. Инвестиции в проект составят 41 млрд руб.

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в Сколково, объявил о создании в Санкт-Петербурге нового инновационного кластера, передает корреспондент РБК.

«Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера. Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», — сказал Медведев.

Соответствующее распоряжение правительства № 2237-р опубликовано на сайте правительства.

​«В новом кампусе планируется обучение 3600 человек, создание 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств, которые позволят создать шесть тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест», — говорится в справке к документу.

Согласно документу, ответственным за реализацию проекта (оператором проекта) будет специально созданное АО «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики» («Хайпарк ИТМО») с уставным капиталом в 321 млн руб. 100% акций акционерного общества будет принадлежать государству.

Инвестором проекта выступает компания «Старт девелопмент» владельца группы «Илим» Захара Смушкина. Пресс-служба компании сообщила, что общие инвестиции в создание инновационного кластера в Санкт-Петербурге составят порядка 41 млрд руб. Из них 35% приходится на частные инвестиции, 53% — на финансирование из федерального бюджета и 12% — на финансирование из бюджета Санкт-Петербурга.

В августе стало известно, что Минфин подготовил законопроект, предлагающий тиражировать модель инновационного центра «Сколково» в субъектах Российской Федерации через сеть региональных операторов. Под региональным оператором в документе понимается российское юридическое лицо, с которым управляющая компания будет заключать соглашение о совместной реализации проекта.