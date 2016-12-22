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Samsung протестирует российские технологии распознавания лиц
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Samsung протестирует российские технологии распознавания лиц
Технологии и медиа, 14:18
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Samsung протестирует российские технологии распознавания лиц
Глобальные производители смартфонов, в том числе Samsung, тестируют российские технологии распознавания лиц. Корейская компания внедрила эту технологию в смартфоны раньше Apple, но столкнулась с проблемами из-за угроз безопасности
Фото: Beawiharta / Reuters

Несколько производителей смартфонов из глобальной пятерки, в том числе Samsung, тестируют ​российские технологии распознавания лиц от компаний «Вокорд» и NTechLab, ​рассказал РБК топ-менеджер одной из IT-компаний и подтвердил источник на рынке, знакомый с ходом переговоров.

«Технологией интересуется не только Samsung. Сейчас практически у всех компаний-разработчиков алгоритмов распознавания лиц в России, таких как «Вокорд», NTechLab и VisionLabs, идут пилоты с азиатскими производителями смартфонов», — утверждает один из источников РБК.

По итогам второго квартала 2017 года мировым лидером по объему продаж смартфонов был Samsung с долей рынка 23,3%, следует из данных IDC. Следом за ним идут Apple (12%) и Huawei (11,3%), а замыкают топ-5 компании Oppo (8,1%) и Xiaomi (6,2%).

Основатель и технический директор «Вокорд» Алексей Кадейшвили подтвердил РБК, что в компанию обратились три производителя смартфонов, один из которых входит в топ-5, но отказался назвать бренды: «На данный момент наше общение находится на стадии proof of con​cept (на этой стадии компания демонстрирует работоспособность технологии. — РБК)».

Гендиректор NTechLab Михаил Иванов также говорит, что в компанию обращались топовые производители смартфонов и другой электроники. «Мы предоставили им возможность ознакомиться с нашей технологией, и в отдельных случаях тестирование еще не завершено», — говорит Иванов.

VisionLabs реализует четыре пилотных проекта по распознаванию лиц с производителями смартфонов и других устройств из категории потребительской электроники, говорит гендиректор компании Александр Ханин. По его словам, участвующие в тестировании производители смартфонов входят в топ-10 на мировом рынке, за исключением одного. «Почти все современные смартфоны мировых брендов производятся в Китае и Корее, поэтому и пилоты идут в Азиатском регионе», — заключил он.

Накануне еще один российский разработчик — 3DiVi — подписал соглашение с китайским производителем 3D-сенсоров Orbbec. Гендиректор 3DiVi Дмитрий Морозов пояснил РБК, что соглашение предусматривает использование ПО для распознавания положения тела, жестов и лиц в новом поколении Android-устройств, оснащенных 3D-сенсорами. Одним из партнеров Orbbec является HP: компания использовала сенсор Orbbec Astra S в компьютере The HP Sprout Pro G2.

По словам Морозова, 3Divi и Orbbec до конца 2017 года выпустят телевизионную приставку и смартфон на Android. На момент публикации в Orbbec не ответили на запрос РБК.

Samsung внедрил в свои смартфоны технологию распознавания лиц раньше Apple, но столкнулся со значительно большими неприятностями, чем американская компания. В марте 2017 года были представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+, а 3 сентября производитель продемонстрировал Samsung Galaxy Note 8 — во всех трех доступны функции распознавания лица, сканирования радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев. Однако пользователи обнаружили, что обмануть систему и разблокировать чужой смартфон можно при помощи фотографии его владельца, взятой, например, из соцсетей.

Проблемы Apple ограничились сбоем в ходе прошедшей 12 сентября презентации. В ходе демонстрации нового iPhone X вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги не смог с первого раза разблокировать смартфон, после чего аппарат заменили.

Представитель Samsung Анна Чернышкова не ответила на вопросы РБК о переговорах с российскими разработчиками технологии распознавания лиц, но сказала, что компания уделяет особое внимание защите данных пользователя и делает выбор в пользу максимальной безопасности при выборе технологии аутентификации для своих устройств. В Huawei, которая также входит в топ-5 мировых производителей смартфонов, от комментариев отказались. Представители Oppo не ответили на запрос РБК.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: Apple , Samsung , смартфон , распознавание лиц
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