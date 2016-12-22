Компания Пореченкова расторгла контракт на создание киностудии в Крыму

Правительство Крыма расторгло инвестиционное соглашение с ООО «Крым кино». Инвесторы, в числе которых актер Михаил Пореченков и режиссер Виталий Павлов, планировали создать киностудию в Симферополе

Михаил Пореченков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Заключенный в апреле 2016 года инвестконтракт с ООО «Крым кино» расторгнут. Это следует из реестра инвестиционных проектов министерства экономического развития Крыма (есть в распоряжении РБК).

Проект предусматривал строительство в Симферополе киностудии «на базе объекта недвижимого имущества» площадью почти 2,5 тыс. кв. м. Общий размер инвестиций оценивался в 59,5 млн руб., из них 25 млн руб. — капитальных вложений. Если бы студия была построена, то в Симферополе было бы создано 113 новых рабочих мест, указано в материалах министерства.

Учредителями ООО «Крым кино», по данным ЕГРЮЛ на апрель 2015 года, являются на паритетных началах киноактер Михаил Пореченков, кинорежиссер Виталий Павлов, депутат Госсовета Республики Крым от «Единой России» Игорь Аржанцев, владелец футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергей Бородкин, а также Олег Гармаш.

«Местные власти пошли нам навстречу, выделили территорию, — рассказывал в мае 2015-го Михаил Пореченков. — Студия должна занять достойное место в кинематографической истории полуострова. Если мы хотим, чтобы кино наполнялось духом Крыма, люди, создающие его, должны воспитываться здесь, тогда будет другое отношение. Пока в кино, где мелькает полуостров, мы видим красивые открытки».

Киностудию планировалось построить на территории бывшего цементного завода. Неурегулированный вопрос с владельцем недвижимости и стал причиной расторжения инвестконтракта, рассказал РБК режиссер Виталий Павлов. «Мы встречались с собственником [недвижимости]. И он вроде бы пошел нам навстречу. А потом оказалось, что там есть еще один собственник», — объяснил Павлов.

Владельцев «Крым кино», по словам Павлова, не устроила и сама выделенная территория. «Из того, что нам обещали, там оставался только один большой цех. На такой площади студию невозможно было сделать. Поэтому мы соглашение расторгли», — добавил режиссер.

Инвестконтракт был расторгнут по инициативе инвестора, подтвердил РБК министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников. «Видимо, [инвесторы] хотели приземлиться на более-менее подготовленную инфраструктуру», — отметил чиновник.

От идеи построить в Крыму студию учредители «Крым кино» не отказываются. По словам режиссера, они готовы искать на острове другую подходящую для строительства площадку.

В 2015 году Виталий Павлов снял фильм «Чудо в Крыму» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Продюсерами картины, по данным сервиса «Кинопоиск», выступили трое из четырех совладельцев «Крым кино»: Павлов, Аржанцев и Гармаш. Сборы фильма, по данным Единой автоматизированной системы учета кинобилетов, составили всего 32,9 тыс. руб.: на 13 сеансах побывали 146 человек.

