Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника

Первая партия наличности была перевезена дроном на расстояние около десяти км. Беспилотник пролетел со скоростью 180 км/ч

Фото: страница Льва Хасиса в facebook

Беспилотник Сбербанка впервые доставил по назначению груз наличных денег. «Важный день в жизни инкассации Сбербанка», — написал на своей странице в сети Facebook первый зампред правления банка Лев Хасис.

Точная сумма перевезенных беспилотником денег не сообщается, но известно, что стартовал он из кассового центра Сбербанка.

«Сегодня впервые наш спецдрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км», — пишет Хасис.

По его словам, Центр управления налично-денежным обращением Сбербанка будет продолжать испытания.

Фото: страница Льва Хасиса в facebook

В мае 2017 года глава Сбербанка Герман Греф рассказал на пресс-конференции о тестировании доставки денег с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу. Эта функция управляется дистанционно», — сказал тогда Греф (цитата по ТАСС).

Глава Сбербанка тогда отказался назвать сроки массового внедрения технологии беспилотных перевозок денег, отметив, что в ходе экспериментов возникло «очень много вопросов».​

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце мая 2017 года говорил о возможности использования дронов «для доставки денежной наличности».

«Я не исключаю, что примерно через месяц мы уже в Татарстане, в Казани, будем всерьез пилотировать такого рода дроны», — сказал тогда Кузнецов.