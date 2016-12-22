Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,08 57,52 EUR Нал. 64,84 64,21 USD Бирж. 57,73 -0,16 EUR Бирж. 64,50 -0,03 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1828,31 +0,58% РТС 997,72 +0,58% Brent 47,34 +1,18% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7444,19 +0,33%
Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника
Лента новостей
Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника 11:24, Технологии и медиа Российские IT-компании открывают новые перспективные направления экспорта 11:13, Партнерский материал По мосту из России в Китай предложили разрешить ездить автомобилистам 11:10, Политика В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров» 11:07, Политика Спорная биоэнергетика: что не сгорит, то сгниет 11:05, Партнерский материал «Реал» потребовал €90 млн от «Манчестер Юнайтед» за своего футболиста 11:04, Спорт Глава Росгвардии сравнил акции протеста с «цветными» революциями 10:47, Политика Синоптики назвали 15 июня самым холодным днем в Москве с 1949 года 10:43, Общество Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС 10:20, Политика В Балашихе после ДТП с маршруткой госпитализировали 13 человек 10:14, Общество  Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации 10:06, Политика В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет 09:51, Общество Вложения России в облигации США впервые за три года превысили $100 млрд 09:37, Экономика МИД подтвердил информацию о задержании российской яхты судном КНДР 09:33, Общество Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят» 09:21, Политика Губернатор Забайкалья встретилась с пожаловавшейся Путину женщиной 09:12, Политика Турецкая сеть пиццерий оценила себя в $422 млн перед IPO 09:04, Бизнес СМИ узнали о переносе штаб-квартиры террористов ИГ из Ракки 09:00, Политика МВД ответило на сообщения о ранении полицейского в Подмосковье 08:38, Общество СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд 08:29, Политика Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации 08:17, Общество Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию 07:55, Политика В Москве завершилось голосование по программе реновации жилья 07:19, Недвижимость СМИ сообщили о вероятном задержании российской яхты судном КНДР 06:59, Общество AP узнало об отправке США 4 тыс. военнослужащих в Афганистан 06:42, Политика Комитет Думы отклонил поправку о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов 06:35, Политика WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США 06:15, Политика Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 1990-х» 05:25, Политика
Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника
Технологии и медиа, 11:24
0
Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника
Первая партия наличности была перевезена дроном на расстояние около десяти км. Беспилотник пролетел со скоростью 180 км/ч
Фото: страница Льва Хасиса в facebook

Беспилотник Сбербанка впервые доставил по назначению груз наличных денег. «Важный день в жизни инкассации Сбербанка», — написал на своей странице в сети Facebook первый зампред правления банка Лев Хасис.

Точная сумма перевезенных беспилотником денег не сообщается, но известно, что стартовал он из кассового центра Сбербанка.

«Сегодня впервые наш спецдрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км», — пишет Хасис.

По его словам, Центр управления налично-денежным обращением Сбербанка будет продолжать испытания.

Фото: страница Льва Хасиса в facebook

В мае 2017 года глава Сбербанка Герман Греф рассказал на пресс-конференции о тестировании доставки денег с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Речь идет о доставке наличности в спецконтейнерах. Если контейнер с деньгами попадает не по назначению, он запрограммирован на впрыск соответствующей краски, превращающей наличность в обыкновенную бумагу. Эта функция управляется дистанционно», — сказал тогда Греф (цитата по ТАСС).

Глава Сбербанка тогда отказался назвать сроки массового внедрения технологии беспилотных перевозок денег, отметив, что в ходе экспериментов возникло «очень много вопросов».​

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце мая 2017 года говорил о возможности использования дронов «для доставки денежной наличности».

«Я не исключаю, что примерно через месяц мы уже в Татарстане, в Казани, будем всерьез пилотировать такого рода дроны», — сказал тогда Кузнецов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк , беспилотник , дрон
Главное
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации Политика
Материалы по теме
Российских фермеров оснастят дронами и интернетом вещей Технологии и медиа
Китайский беспилотник на солнечных батареях поднялся на высоту 20 км Технологии и медиа
Ольга Ускова Без водителя: когда наземные беспилотники выйдут на рынок Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку