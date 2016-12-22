Telegram назвал сплетней информацию о своей возможной блокировке

Павел Дуров Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Telegram назвал «сплетней» и провокацией информацию о своей возможной блокировке в России. Ранее, 15 мая, на сайте Change.org появилась петиция от организаторов Telegram-каналов к основателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором

Информация о возможной блокировке мессенджера в России является сплетней, сообщил РБК представитель мессенджера. «Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Эта сплетня, как и петиция, была запущена одним человеком исключительно ради пиара своего канала и не несет никакой практической ценности (и, кажется, у него в очередной раз это получилось)», — сообщил он.

Представитель мессенджера добавил, что в случае реальной угрозы блокировки официальные комментарии будут опубликованы в Twitter-аккаунтах Павла Дурова и самого мессенджера, а также в его официальном блоге.

15 мая на сайте Change.org была размещена петиция от пользователей Telegram. Ее авторы заявляли, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от разработчиков мессенджера предоставить информацию о ресурсе российским властям для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации. Авторы петиции обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором.

При этом 16 мая в петиции появилось обновление, в котором говорится, что это провокация для того, чтобы инициировать дискуссию до блокировки, а не после. «Потому что... сколько можно в кулуарах решать вопросы, критичные для миллионов?», — указано в тексте петиции.

«Ведомости» 16 мая писали, что ознакомились с копией письма Роскомнадзора, которое было направлено в адрес Telegram на прошлой неделе. На ответ мессенджеру дается время до середины июня. Если же Telegram не предоставит данные для внесения в реестр ОРИ, его ждет блокировка, пишет издание. Однако представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с РБК назвал то, что он видит в СМИ, — домыслами и отказался подтвердить указанные сроки.

Позднее RNS сообщил, что мессенджер Telegram не намерен предоставлять информацию правительствам и спецслужбам любой страны мира, а заставить разработчиков выдать данные для расшифровки трафика будет сложно: информация зашифрована, а ключи шифрования хранятся в разных странах.

Ведомство ведет реестр ОРИ в интернете в соответствии с федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Организатором распространения информации в сети «Интернет» является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет». Организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий» и предоставлять их по запросам властей.

2 мая в список запрещенных сайтов были включены страницы мессенджеров BlackBerry, Imo, Line, а также видеочат Vchat. 5 мая ведомство также заблокировало сайт мессенджера WeChat, однако позднее ограничения были сняты, так как мессенджер предоставил данные для внесения в реестр.