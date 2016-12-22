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В России стартовали продажи кнопочной Nokia 3310
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Ирина Ли
В России стартовали продажи кнопочной Nokia 3310

Nokia 3310

Фото: Владислав Шатило / РБК
16 мая в России стартовали продажи ремейка легендарного телефона Nokia 3310. Стоимость устройства составит 3990 руб., что на 30% с лишним больше, чем предполагалось изначально

Финская компания HMD Global, имеющая лицензию на выпуск устройств под брендом Nokia, объявила о начале продаж ремейка кнопочной Nokia 3310 в России, передает корреспондент РБК с презентации компании в Москве. Стоимость телефона составит 3990 руб. Ранее производитель заявлял, что для европейского рынка цена составит €49 (3039 руб. по текущему курсу).  

О том, на кого сегодня ориентированы «кнопки» в мире смартфонов, телефоне «для фана» и ожиданиях от российского рынка читайте в интервью РБК президента HMD Global Флориана Зайхе

О том, что продажи новой версии Nokia 3310 стартуют 16 мая, РБК сообщал ранее со ссылкой на источники в российских ретейлерах. Впервые модель была представлена еще в 2000 году и прославилась своей «неубиваемостью» и емкой батареей. Новая версия оснащена 2-мегапиксельной камерой, MicroSD-слотом и MP3-плеером. Аппарат может работать почти сутки в режиме разговора и месяц в режиме ожидания, как это было и с предыдущей версией Nokia 3310. Телефон доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем. Официально о планах запустить новую версию знаменитой модели стало известно на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в феврале этого года в Барселоне.

Кроме того, компания представила в России Android-смартфоны Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, также впервые показанные в рамках MWC. Nokia 6 поступит в продажу 30 июня, ее рекомендованная цена — 15 990 руб., Nokia 5 и Nokia 3 — 15 июня по цене 12 990 и 9990 руб. соответственно.

Фотогалерея Новая жизнь старых вещей: бренды, вернувшиеся на рынок 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне была представлена новая версия телефона Nokia 3310. Новость о возрождении бренда стала одной из самых обсуждаемых в мировых... Показать 8 фотографий

Nokia 3 получила 8-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры, экран устройства имеет диагональ в 5 дюймов. Смартфон поддерживает стандарт LTE и также имеет слот для карты памяти. Nokia 5 выполнена в алюминиевом корпусе, диагональ дисплея составляет 5,2 дюйма, разрешение основной камеры — 13, а фронтальной — 8 мегапикселей. Старшая модель линейки Nokia 6 имеет 5,5-дюймовый экран, сканер отпечатка пальца, основную камеру на 16 и фронтальную на 8 мегапикселей. Все три модели получили последнюю версию операционной системы Android Nougat.

Генеральный директор компании «Евросеть» Александр Малис, генеральный директор компании «Связной» Евгений Давыдович и главный исполнительный директор ООО «М.Видео Менеджмент» Энрике Фернандес (слева направо)

Фото: Владислав Шатило / РБК

Как возродили легендарную Nokia

HMD Global получила эксклюзивные права на бренд Nokia в мае 2016 года, когда Microsoft, купивший ранее мобильное подразделение финского производителя, продала ее как «нежеланный актив». В рамках сделки к HMD отошли права на дизайн, использование бренда Nokia на телефонах и планшетах до 2024 года и некоторые патенты финской корпорации на стандарты сотовой связи.

Сборка телефонов перешла к китайской Foxconn, которая теперь будет производить все телефоны под брендом Nokia и другие продукты от HMD. Сделка оценивалась в $350 млн. 

Теги
продажи , мобильный телефон, HMD Global, Nokia 3310
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