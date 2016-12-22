Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Технологии и медиа
«Яндекс» прокомментировал санкции со стороны Украины Вчера, 16:15 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% 15:05 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» 14:17 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко 13:12 Human Rights Watch призвала Порошенко снять блокировку российских сайтов 12:33 Разработчик пообещал показать модернизированный Ту-22М3М в 2018 году 11:40 Глава Uber рассказал об отказе Маска в совместном сотрудничестве 09:41 Bloomberg узнал о выпуске Apple трех новых моделей ноутбуков в июне‍ 08:02 Против Deloittе возбудили дело из-за картеля при поставках компьютеров Вчера, 21:10 В России стартовали продажи кнопочной Nokia 3310 Вчера, 21:04 Telegram назвал сплетней информацию о своей возможной блокировке Вчера, 19:19 ФАС сообщила об оплате Google всех штрафов на 439 млн руб. Вчера, 18:53 Минобороны назвало причину отсутствия ущерба от вируса WannaCry Вчера, 18:24 ФАС не одобрила схему передачи Росавтодору управления рекламой у трасс Вчера, 17:35 На Украине заявили о невозможности полной блокировки российских сайтов Вчера, 17:07 «Укртелеком» пообещал закрыть доступ к российским сайтам за неделю Вчера, 16:02 Порошенко попрощался с читателями «ВКонтакте» и «Одноклассников» Вчера, 15:41 Mail.Ru Group прокомментировала санкции со стороны Украины Вчера, 15:39 Разработчики Telegram отказались делиться информацией с любыми властями Вчера, 14:24 Франция оштрафовала Facebook за сбор данных с пользователей соцсети Вчера, 14:16 В МВД началась проверка из-за заразившего компьютеры ведомства вируса Вчера, 13:53
Лента новостей 15:31 МСК
Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации Политика, 15:23 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Экономика, 15:11 Выезд сборной России по хоккею в Париж задержали из-за поломки поезда Спорт, 15:10 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Экономика, 15:06 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Технологии и медиа, 15:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,84 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,08 63,10 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов Дамир Гайнутдинов юрист международной правозащитной группы «Агора» Мнение, 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов Политика, 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии Политика, 14:49 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве Общество, 14:48 Основной вратарь сборной Германии по футболу пропустит Кубок конфедераций Спорт, 14:42 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла Общество, 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области Общество, 14:24 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» Технологии и медиа, 14:17 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда Общество, 14:11 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ Политика, 14:09 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Политика, 14:07 Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины» Общество, 14:04 Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился перед Россией на ЧМ-2017 Спорт, 14:03 Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя Общество, 14:02 Станцию «Спортивная» в столичном метро временно закрыли для пассажиров Общество, 13:55 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна Экономика, 13:47 Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве Политика, 13:47 В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге Политика, 13:39 В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Политика, 13:30 Мосгордума приняла столичный закон о реновации Политика, 13:28 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Технологии и медиа, 13:12 Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов» Общество, 13:12
«Яндекс» прокомментировал санкции со стороны Украины
Материалы по теме Mail.Ru Group прокомментировала санкции со стороны Украины В Минкомсвязи прокомментировали санкции Украины против компаний из России Порошенко попрощался с читателями «ВКонтакте» и «Одноклассников» Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Вчера, 16:15
Анна Балашова
«Яндекс» прокомментировал санкции со стороны Украины
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Интернет-компания «Яндекс» не ожидает существенного влияния на финансовые показатели в связи с санкциями, введенными украинскими властями. Однако запрет коснется 11 млн ее украинских пользователей, которые выбирают сервисы компании

Как говорится в поступившем в РБК сообщении «Яндекса», бизнес группы компаний «очень большой и санкции не окажут на него негативного влияния». «Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь», — говорится в сообщении компании.

«Яндекс» на Украине развивает свои сервисы с 2005 года. Это поиск, карты украинских городов, навигация, образовательные и другие проекты. В сообщении отмечается, что ​ежемесячная аудитория компании на Украине составляет 11 млн пользователей и «тысячи организаций», которые используют технологии и сервисы для развития своих бизнесов.

Сколько компания зарабатывала на украинском рынке и как может измениться этот показатель, представитель «Яндекса» не уточнил.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, по которому в силу вступило решение Совета национальной безопасности и обороны о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер». Впервые в санкционный список Украины попала компания «Яндекс». ​В соответствии с решением в течение трех лет активы компании и «Яндекс.Україны» должны быть заблокированы, торговые операции ограничены, вывод капиталов за пределы Украины запрещен, также действует ряд других ограничений. При этом провайдерам предписано закрыть доступ ко всем ресурсам «Яндекса» — от главной страницы поисковика и агрегатора новостей (news.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси».

Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. В том числе под санкции попали еще одна крупная российская интернет-компания Mail.Ru Group и принадлежащие ей социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ранее Mail.Ru ​заявила, что также не ожидает существенного влияния на финансовые показатели в связи с санкциями.

Аналитик ФК «УралСиб» Константин Белов напоминает, что основной доход «Яндекса» — это выручка от интернет-рекламы. «Объем этого рынка на Украине чуть ли не в десятки раз ниже, чем в России, при этом «Яндекс» уступает на нем компании Google. Таким образом, санкции, скорее всего, не приведут к существенным потерям «Яндекса», — рассуждает Белов. По его мнению, для Mail.Ru ситуация схожая: это неприятно, но вряд ли будет иметь существенный негативный эффект.​ 

Теги
Санкции, Петр Порошенко, Mail.Ru Group, "Яндекс"
Другие материалы РБК
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку