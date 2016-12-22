«Яндекс» прокомментировал санкции со стороны Украины

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Интернет-компания «Яндекс» не ожидает существенного влияния на финансовые показатели в связи с санкциями, введенными украинскими властями. Однако запрет коснется 11 млн ее украинских пользователей, которые выбирают сервисы компании

Как говорится в поступившем в РБК сообщении «Яндекса», бизнес группы компаний «очень большой и санкции не окажут на него негативного влияния». «Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь», — говорится в сообщении компании.

«Яндекс» на Украине развивает свои сервисы с 2005 года. Это поиск, карты украинских городов, навигация, образовательные и другие проекты. В сообщении отмечается, что ​ежемесячная аудитория компании на Украине составляет 11 млн пользователей и «тысячи организаций», которые используют технологии и сервисы для развития своих бизнесов.

Сколько компания зарабатывала на украинском рынке и как может измениться этот показатель, представитель «Яндекса» не уточнил.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, по которому в силу вступило решение Совета национальной безопасности и обороны о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер». Впервые в санкционный список Украины попала компания «Яндекс». ​В соответствии с решением в течение трех лет активы компании и «Яндекс.Україны» должны быть заблокированы, торговые операции ограничены, вывод капиталов за пределы Украины запрещен, также действует ряд других ограничений. При этом провайдерам предписано закрыть доступ ко всем ресурсам «Яндекса» — от главной страницы поисковика и агрегатора новостей (news.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси».

Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. В том числе под санкции попали еще одна крупная российская интернет-компания Mail.Ru Group и принадлежащие ей социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ранее Mail.Ru ​заявила, что также не ожидает существенного влияния на финансовые показатели в связи с санкциями.

Аналитик ФК «УралСиб» Константин Белов напоминает, что основной доход «Яндекса» — это выручка от интернет-рекламы. «Объем этого рынка на Украине чуть ли не в десятки раз ниже, чем в России, при этом «Яндекс» уступает на нем компании Google. Таким образом, санкции, скорее всего, не приведут к существенным потерям «Яндекса», — рассуждает Белов. По его мнению, для Mail.Ru ситуация схожая: это неприятно, но вряд ли будет иметь существенный негативный эффект.​