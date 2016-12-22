Mail.Ru Group прокомментировала санкции со стороны Украины

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Интернет-компания Mail.Ru Group не ожидает существенного влияния на финансовые показатели в связи с санкциями, введенными властями Украины в отношении компании и принадлежащих ей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Но от решения могут пострадать 25 млн жителей Украины, которые являлись пользователями блокируемых платформ

Mail.Ru Group прокомментировала решение президента Украины Петра Порошенко о распространении санкций на компанию и принадлежащие ей социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях», — сказано в сооб​щении Mail.Ru Group, опубликованном на сайте компании. Как прогнозировала ранее Mail.ru Group, в 2017 году ее выручка может увеличиться на 17–21% по сравнению с 2016 годом и составить 51,7 млрд руб.

В то же время в Mail.Ru констатируют, что решение ударит по пользователям сервисов компании — гражданам Украины. «Около 25 млн жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире, теперь они будут лишены этих связей», — говорится в сообщении.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер». В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

Отдельным пунктом введены санкции в отношении актива Mail.Ru Group — ООО «ВКонтакте» и его киевской «дочки» ТОВ «ВКонтакті». Ограничительные меры те же: блокировка активов, запрет на вывод капитала, запрет на доступ к сайтам и так далее.

В сообщении Mail.Ru Group отмечается, что компания «с сожалением» восприняла новость «о политически мотивированном решении властей Украины» запретить использование принадлежащих ей платформ. «Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы», — говорится в нем. Компания намерена выполнить все свои обязательства перед сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины.

Представитель «ВКонтакте» добавил, что социальная сеть является наиболее популярной на Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 млн жителей страны. «Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями, — говорит он. — Мы, команда «ВКонтакте», всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей».

Представитель «Одноклассников» заявил РБК, что они — в первую очередь развлекательная социальная сеть, с помощью которой друзья, близкие и родственники не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию из любого уголка планеты. «Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли».

Всего ограничения коснутся 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Среди них — ООО «Яндекс», ЗАО «Росбизнесконсалтинг» и другие.