Разработчики Telegram отказались делиться информацией с любыми властями

Никакие правительственные структуры или спецслужбы не получат информации от мессенджера Telegram. Данные, которыми обмениваются в мессенджере, зашифрованы, ключи шифрования хранятся в разных странах. Об этом заявили представители мессенджера в ответ на запрос RNS.
«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявили разработчики мессенджера.
Ключи шифрования «разделены на несколько частей», эти части находятся в разных дата-центрах. Последние «находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», отметили представители Telegram.
На сайте Change.org ранее была размещена петиция пользователей Telegram. Ее авторы заявляли, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от разработчиков мессенджера предоставить информацию о ресурсе российским властям. Это требуется для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации. Авторы петиции обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать эту информацию. Как заявил Ампелонский РБК, эти данные являются слухами. «Предметно говорить» о работе Роскомнадзора с той или иной компанией ведомство будет только по ее итогам, отметил Ампелонский.
Газета «Ведомости» писала, что ознакомилась с копией письма Роскомнадзора, которое было направлено в адрес Telegram на прошлой неделе. В письме ведомство требует предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, в противном случае мессенджеру может грозить блокировка. Собеседник издания, близкий к администрации президента, заявил, что подобные письма адресуются всем мессенджерам, работающим в России. Он также пояснил, что представители Telegram «пока уклоняются от переговоров».
Роскомнадзор ведет реестр организаторов распространения информации в интернете в соответствии с федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нем приводится следующее определение: «Организатором распространения информации в сети Интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет. Организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий» и предоставлять их по запросам властей.
Роскомнадзор 2 мая внес в список запрещенных сайтов страницы мессенджеров BlackBerry, Imo, Line, а также видеочат Vchat. 5 мая ведомство также заблокировало сайт мессенджера WeChat, однако позднее ограничения были сняты, так как мессенджер предоставил данные для внесения в реестр.