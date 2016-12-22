Разработчики Telegram отказались делиться информацией с любыми властями

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Мессенджер Telegram не будет делиться информацией с правительством или спецслужбами любой страны мира. Заставить разработчиков выдать данные для расшифровки трафика будет сложно, заявили представители мессенджера

Никакие правительственные структуры или спецслужбы не получат информации от мессенджера Telegram. Данные, которыми обмениваются в мессенджере, зашифрованы, ключи шифрования хранятся в разных странах. Об этом заявили представители мессенджера в ответ на запрос RNS.

«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявили разработчики мессенджера.

Ключи шифрования «разделены на несколько частей», эти части находятся в разных дата-центрах. Последние «находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», отметили представители Telegram.

На сайте Change.org ранее была размещена петиция пользователей Telegram. Ее авторы заявляли, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от разработчиков мессенджера предоставить информацию о ресурсе российским властям. Это требуется для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации. Авторы петиции обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать эту информацию. Как заявил Ампелонский РБК, эти данные являются слухами. «Предметно говорить» о работе Роскомнадзора с той или иной компанией ведомство будет только по ее итогам, отметил Ампелонский.

Газета «Ведомости» писала, что ознакомилась с копией письма Роскомнадзора, которое было направлено в адрес Telegram на прошлой неделе. В письме ведомство требует предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, в противном случае мессенджеру может грозить блокировка. Собеседник издания, близкий к администрации президента, заявил, что подобные письма адресуются всем мессенджерам, работающим в России. Он также пояснил, что представители Telegram «пока уклоняются от переговоров».

Роскомнадзор ведет реестр организаторов распространения информации в интернете в соответствии с федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нем приводится следующее определение: «Организатором распространения информации в сети Интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет. Организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий» и предоставлять их по запросам властей.

Роскомнадзор 2 мая внес в список запрещенных сайтов страницы мессенджеров BlackBerry, Imo, Line, а также видеочат Vchat. 5 мая ведомство также заблокировало сайт мессенджера WeChat, однако позднее ограничения были сняты, так как мессенджер предоставил данные для внесения в реестр.