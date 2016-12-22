Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Технологии и медиа
Разработчики Telegram отказались делиться информацией с любыми властями Вчера, 14:24 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% 15:05 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» 14:17 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко 13:12 Human Rights Watch призвала Порошенко снять блокировку российских сайтов 12:33 Разработчик пообещал показать модернизированный Ту-22М3М в 2018 году 11:40 Глава Uber рассказал об отказе Маска в совместном сотрудничестве 09:41 Bloomberg узнал о выпуске Apple трех новых моделей ноутбуков в июне‍ 08:02 Против Deloittе возбудили дело из-за картеля при поставках компьютеров Вчера, 21:10 В России стартовали продажи кнопочной Nokia 3310 Вчера, 21:04 Telegram назвал сплетней информацию о своей возможной блокировке Вчера, 19:19 ФАС сообщила об оплате Google всех штрафов на 439 млн руб. Вчера, 18:53 Минобороны назвало причину отсутствия ущерба от вируса WannaCry Вчера, 18:24 ФАС не одобрила схему передачи Росавтодору управления рекламой у трасс Вчера, 17:35 На Украине заявили о невозможности полной блокировки российских сайтов Вчера, 17:07 «Яндекс» прокомментировал санкции со стороны Украины Вчера, 16:15 «Укртелеком» пообещал закрыть доступ к российским сайтам за неделю Вчера, 16:02 Порошенко попрощался с читателями «ВКонтакте» и «Одноклассников» Вчера, 15:41 Mail.Ru Group прокомментировала санкции со стороны Украины Вчера, 15:39 Франция оштрафовала Facebook за сбор данных с пользователей соцсети Вчера, 14:16 В МВД началась проверка из-за заразившего компьютеры ведомства вируса Вчера, 13:53
Лента новостей 15:33 МСК
Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации Политика, 15:23 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Экономика, 15:11 Выезд сборной России по хоккею в Париж задержали из-за поломки поезда Спорт, 15:10 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Экономика, 15:06 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Технологии и медиа, 15:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,84 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,08 63,10 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов Дамир Гайнутдинов юрист международной правозащитной группы «Агора» Мнение, 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов Политика, 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии Политика, 14:49 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве Общество, 14:48 Основной вратарь сборной Германии по футболу пропустит Кубок конфедераций Спорт, 14:42 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла Общество, 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области Общество, 14:24 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» Технологии и медиа, 14:17 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда Общество, 14:11 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ Политика, 14:09 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Политика, 14:07 Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины» Общество, 14:04 Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился перед Россией на ЧМ-2017 Спорт, 14:03 Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя Общество, 14:02 Станцию «Спортивная» в столичном метро временно закрыли для пассажиров Общество, 13:55 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна Экономика, 13:47 Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве Политика, 13:47 В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге Политика, 13:39 В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Политика, 13:30 Мосгордума приняла столичный закон о реновации Политика, 13:28 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Технологии и медиа, 13:12 Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов» Общество, 13:12
Разработчики Telegram отказались делиться информацией с любыми властями
Материалы по теме Роскомнадзор назвал публикации о возможной блокировке Telegram «слухами» Пользователи Telegram рассказали о рисках блокировки мессенджера в России Следователей обязали проверить сведения о взломе Telegram оппозиционеров Telegram добавил функцию звонков в версию приложения для компьютеров
Вчера, 14:24
Андрей Гатинский
Разработчики Telegram отказались делиться информацией с любыми властями
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg
Мессенджер Telegram не будет делиться информацией с правительством или спецслужбами любой страны мира. Заставить разработчиков выдать данные для расшифровки трафика будет сложно, заявили представители мессенджера

Никакие правительственные структуры или спецслужбы не получат информации от мессенджера Telegram. Данные, которыми обмениваются в мессенджере, зашифрованы, ключи шифрования хранятся в разных странах. Об этом заявили представители мессенджера в ответ на запрос RNS.

«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявили разработчики мессенджера.

Ключи шифрования «разделены на несколько частей», эти части находятся в разных дата-центрах. Последние «находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», отметили представители Telegram.

На сайте Change.org ранее была размещена петиция пользователей Telegram. Ее авторы заявляли, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от разработчиков мессенджера предоставить информацию о ресурсе российским властям. Это требуется для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации. Авторы петиции обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать эту информацию. Как заявил Ампелонский РБК, эти данные являются слухами. «Предметно говорить» о работе Роскомнадзора с той или иной компанией ведомство будет только по ее итогам, отметил Ампелонский.

Газета «Ведомости» писала, что ознакомилась с копией письма Роскомнадзора, которое было направлено в адрес Telegram на прошлой неделе. В письме ведомство требует предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, в противном случае мессенджеру может грозить блокировка. Собеседник издания, близкий к администрации президента, заявил, что подобные письма адресуются всем мессенджерам, работающим в России. Он также пояснил, что представители Telegram «пока уклоняются от переговоров».

Роскомнадзор ведет реестр организаторов распространения информации в интернете в соответствии с федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нем приводится следующее определение: «Организатором распространения информации в сети Интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет. Организаторы распространения информации обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий» и предоставлять их по запросам властей.

Роскомнадзор 2 мая внес в список запрещенных сайтов страницы мессенджеров BlackBerry, Imo, Line, а также видеочат Vchat. 5 мая ведомство также заблокировало сайт мессенджера WeChat, однако позднее ограничения были сняты, так как мессенджер предоставил данные для внесения в реестр. 

Теги
Роскомнадзор, Telegram
Другие материалы РБК
Марии Шараповой отказали в приглашении на «Ролан Гаррос»
Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
10 самых выгодных для перепродажи автомобилей (фото)
Дженнифер Лопес впервые вышла в свет c новым возлюбленным на Met Gala
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку