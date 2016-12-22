ТВ-3 пригрозил организатору баттла Oxxxymiron'а «крупной неустойкой»

ТВ-3 собирается показать в эфире баттл Oxxxymiron и Dizaster, несмотря на то, что российский исполнитель не поддерживал это решение. Если организатор откажется от сделки из-за слов рэпера, ему грозит неустойка

Телеканал ТВ-3 вновь подтверждает планы показать в эфире баттл российского рэпера Oxxxymiron и американского Dizaster, пригрозив правообладателю трансляции канадской баттл-площадке KOTD «крупной неустойкой» в случае срыва договоренностей из-за слов российского исполнителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, поступившем в РБК.

ТВ-3 в течение двух недель договаривался с KOTD о покупке прав на показ баттла. В пятницу,13 октября, KOTD письменно подтвердила решение о продаже прав в ходе деловых переговоров, объясняется в сообщении. Получив подтверждение сделки телеканал, соблюдавший до этого конфиденциальность, начал промо-кампанию и объявил о показе баттла в эфире «целиком с переводом и закадровым комментарием».

В тот же день Oxxxymiron в своем Twitter опроверг показ баттла. «Не покажут. У них нет и не будет прав на видео KOTD, это вранье, а без прав их засудят», — написал артист, добавив, что не хотел бы, что «ТВ изворачивало это по-своему».

Согласно позиции ТВ-3, KOTD сохраняет за собой право пересмотреть решение после «эмоциональных высказываний Oxxxymiron», «однако в этом случае им придется выплатить телеканалу ТВ-3 крупную неустойку».

«Теперь это вопрос репутации канала и элементарной деловой этики», — заметили в пресс-службе ТВ-3, добавив, что письменных договоренностей достаточно для обращений в суд.

Пока что неизвестно, какое решение в связи с комментарием Oxxxymiron примет KOTD. Баттл состоится в воскресенье, 15 октября, в 22:00.