NASA показало последние снимки погибшего на Сатурне Cassini

Перед падением в атмосферу газового гиганта автоматический зонд успел сделать последние снимки. На Земле их получили, когда Cassini уже сгорел в атмосфере Сатурна

Фото: NASA

Межпланетный зонд Cassini, закончивший в пятницу свое двадцатилетнее путешествие к Сатурну и сгоревший в плотных слоях атмосферы планеты-гиганта, перед гибелью успел передать на Землю несколько последних снимков, сообщает NASA.

Самый последний из них космическое агентство США опубликовало на своем сайте. На черно-белой фотографии изображен открывающийся вид на ночную сторону Сатурна, подсвеченную светом Солнца, отраженным от окружающих планету колец.

Цветная версия той же фотографии создана NASA путем совмещения снимков, сделанных через специальные фильтры. В сообщении NASA отмечается, что последний снимок был сделан камерой Cassini с расстояния в 634 тыс. км.

Зонд Cassini был запущен NASA в 1997 году и в 2004 году достиг Сатурна, после чего в течение 13 лет проводил наблюдения с его орбиты. В апреле 2017 года Cassini впервые пролетел между Сатурном и его кольцами, сделав за последующие месяцы 22 таких пролета. Полностью исчерпав запас топлива, зонд был направлен в плотные слои атмосферы. Ученые рассчитывают, что перед гибелью Cassini успел передать данные, которые позволят ученым лучше понять строение атмосферы Сатурна.