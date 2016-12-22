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Роскомназдор сможет блокировать доступ к AliExpress за неуплату налога
Технологии и медиа, 04:52
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Роскомназдор сможет блокировать доступ к AliExpress за неуплату налога
В правительстве обсуждают идею начать блокировать сайты иностранных онлайн-ретейлеров, таких как AliExpress, Amazon и eBay, через Роскомнадзор за неуплату НДС по принципу «налога на Google», узнал «Коммерсантъ»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, таких как «Детский мир», Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», разработала проект поправок в Налоговый кодекс и в закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google». В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.

​Как объясняет собеседник, в ассоциации считают, что у иностранных онлайн-ретейлеров есть большое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками из-за освобождения от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг.

Для иностранных компаний авторы проекта предлагают исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», — а 15,25% от конечной цены товара. Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца. В случае, если после этого компания совершит плату по налогам, она сможет быть разблокирована в течение трех дней после погашения НДС, говорит источник газеты.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил в разговоре с «Коммерсантом», что такие документы ассоциация действительно разработала и в настоящее время обсуждает в правительстве. Он отметил, что его инициатива была разработана на основе президентского указа, принятого в мае этого года, который обязывает иностранных участников рынка наравне с российскими выполнять требования законодательства. В частности, в документе идет речь о необходимости принятия мер по ограничению доступа к программному обеспечению, товарам и услугам, которые иностранные организации предоставляют онлайн на территории России в случае, если они допустили нарушение закона.

В Минэкономразвития изданию ответили, что получили документы о соответствующей инициативе и в настоящее время изучают их и прорабатывают свою позицию. В Минфине «Коммерсанту» ответили, что «слышали о таких предложениях». в Минкомсвязи не предоставили оперативный комментарий, а в AliExpress от обсуждения вопроса отказались.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Роскомнадзор , Amazon , НДС , eBay , AliExpress , Налог
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