Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В странах Евросоюза вступил в действие закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим

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С четверга, 15 июня 2017 года, в Евросоюзе отменена плата за роуминг для абонентов сотовых операторов. Накануне Еврокомиссия выпустила специальное заявление по этому поводу.

«Европейский союз объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе. Устранение платы за роуминг является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС», — говорится в документе.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг историческим. Об этом он написал в своем Twitter. «Прощай, роуминг! Завтра наступит исторический день, когда плата за роуминг в ЕС уйдет в прошлое», — написал Юнкер.

Евросоюз шел к этому решению около десяти лет. Законопроект об отмене роуминга Европарламент одобрил 28 октября 2016 года. 25 апреля 2017 года Совет Евросоюза подтвердил отмену роуминга для европейцев с 15 июня 2017 года. Как говорилось в сопроводительных документах, максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, с 15 июня не превысит €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с €7,7 за 1 Гб в этом году до €2,5 за 1 Гб в 2022 году.