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Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в ложных блокировках сайтов
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Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в ложных блокировках сайтов
Технологии и медиа, 06:16
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Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в ложных блокировках сайтов
Точечные ложные блокировки сайтов происходят с весны, но на прошлой неделе произошли массовые ложные блокировки. По данным «Ведомостей», в Роскомнадзоре подозревают активистов ФБК
Александр Жаров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Роскомнадзор заподозрил активистов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Александра Литреева и Владислава Здольникова в ложных блокировках. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к ведомству, и знакомого руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

По их словам, Роскомнадзор попросил МВД провести расследование по факту ложных блокировок: на прошлой неделе ряд сайтов оказались недоступны, хотя не были внесены в черный список Роскомнадзора. Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel, сайт издания «Медуза».

Попавшие в список Роскомнадзора сайты блокируются операторами по IP-адресу, привязанному к этому имени (в частности, сайты, использующие шифрованные протоколы). Но если владелец уже заблокированного ресурса добавляет в список своих адресов IP-адрес любого другого сайта или какой-то его страницы, то добавленный ресурс также рискует оказаться заблокированным.

Роскомнадзор пытается следить за исполнением блокировок в Интернете, для этого существует комплекс «Ревизор». Но IP-адреса, соответствующие доменам, в списке меняются не так часто, отмечают «Ведомости». Хотя операторов продолжают штрафовать, если заблокированные сайты оказываются доступны.

По версии ведомства, о которой сообщили собеседники «Ведомостей», Литреев купил более десятка заблокированных сайтов, но уже не действующих или исключенных из черного списка Роскомнадзора. К ним, по версии чиновников, «прикручивались» IP-адреса других, добросовестных сайтов. Литреев объяснил газете, что действительно приобретал ресурсы, которые ранее были заблокированы, но не использовал их со злым умыслом, также никак не указывал других IP-адресов. По его словам, он приобрел адреса для анализа уязвимости на принадлежащих ему ресурсов. Но вновь купленные им адреса очень быстро были удалены из реестра Роскомнадзора, отмечает газета.

О жалобах Роскомнадзора в МВД и кому бы то ни было ни Литрееву, ни Здольникову не известно.

Сотрудник одного из крупных операторов связи и чиновник федерального ведомства рассказали «Ведомостям», что точечные ложные блокировки продолжаются с весны, но Роскомнадзор эту проблему никак не решал.

Представители МВД не ответили на вопросы «Ведомостей». В Роскомнадзоре газете заявили, что передают всю информацию в соответствующие органы. Информацию о Литрееве и Здольникове он комментировать не стал.

О том, что «добропорядочные сайты» могли быть заблокированы в результате действий злоумышленников, а также в ситуации, когда оператор связи самостоятельно определяет адрес запрещенного интернет-ресурса в Роскомнадзоре заявили в среду, 7 июня, Роскомнадзор опубликовал на своем сайте сообщение, в котором отмечалось, что . В связи с некорректной блокировкой Роскомнадзор направил операторам рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки, говорится в сообщении.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Роскомнадзор , ФБК
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