«Яндекс» внедрил искусственный интеллект в перевод текстов

«Яндекс» создал гибридную систему перевода с технологией на нейронной сети. Искусственный интеллект, как уточнили в компании, не разбивает текст на отдельные слова, а рассматривает его целиком, что позволяет лучше передать смысл

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Компания «Яндекс» создала новую, «гибридную», систему онлайн-перевода. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у РБК).

«К статистической модели, которая работает в «Яндекс.Переводчик» с момента запуска, добавилась технология перевода на нейронной сети», — уточнили в пресс-службе. Теперь текст в этой системе, по ее данным, «переводят обе модели, а затем алгоритм на основе метода машинного обучения CatBoost сравнивает результаты и предлагает лучший».

Однако, в отличие от статистического переводчика, как пояснили в «Яндексе», «нейронная сеть не разбивает тексты на отдельные слова и фразы», а, напротив, рассматривает все предложение целиком. Такой подход «позволит учесть контекст и лучше передать смысл», уверены в компании.

«Кроме того, результат получается «гладким»: предложение хорошо читается, и иногда даже можно подумать, что его перевел человек», — заметили в пресс-службе, подчеркнув также, что обычная, статистическая, система перевода, в отличие от «гибридной», «в свою очередь, лучше справляется с редкими словами и фразами и не фантазирует, если смысл предложения непонятен». Так, предложение «Good morning kids» («С добрым утром, дети») нейронная сеть без кооперации со статистической системой, по данным «Яндекса», в отдельных случаях может перевести как «Хорошие морнинги».

В настоящий момент искусственный интеллект, как рассказали в компании, работает только для переводов с английского на русский. Это направление перевода, по данным пресс-службы, является самым популярным — на него приходится около 80% запросов.

Однако «Яндекс» не единственная компания, использующая в своих системах перевода нейросети. Американская корпорация Google представила такой метод машинного перевода еще в марте 2017 года. Согласно ему, Google Translate также перестал разбивать предложения на отдельные слова и стал воспринимать предложения целиком, в том числе в контексте всего текста. ​



