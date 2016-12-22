Депутаты поддержали запрет анонимности в мессенджерах

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной идентификации пользователей в мессенджерах. В поддержку инициативы проголосовали 356 депутатов, два проголосовали против и один депутат воздержалась, передает корреспондент РБК.

Законопроект в конце мая внесли в нижнюю палату представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Он обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений лишь тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством.

Согласно предложению депутатов, пользователям будут присваивать абонентские номера. Для этого организатор обмена сообщениями и операторы связи будут заключать договор об идентификации. В законопроекте также предлагается обеспечить в мессенджерах техническую возможность отказаться от получения электронных сообщений от других пользователей. Также в сервисах нужно предусмотреть возможность рассылок сообщений от органов власти.

К мессенджеру по закону можно будет ограничить доступ. Это возможно будет сделать на основании решения уполномоченного органа власти и решения суда.

При обсуждении проекта на пленарном заседании депутат от КПРФ Алексей Куринный заметил, что очевидная цель законопроекта — ограничить рассылку сообщений о проведении массовых акций.

Против проекта выступила фракция ЛДПР: ее депутаты не голосовали. Этот закон невозможно будет исполнить, он носит декларативный характер, заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой. «О какой идентификации можно говорить, когда мы покупаем виртуальные сим-карты», — отметил он.

