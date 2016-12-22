В Боткинской больнице документы за врачей заполнит робот

Больницы в Москве и Санкт-Петербурге начали внедрять систему распознавания речи — она должна сократить время, которое врачи тратят на бумажную работу. Минздрав не возражает против таких проектов, но и не настаивает на них

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Центр речевых технологий (ЦРТ; группа ИТ-компаний, в которую помимо самой ЦРТ входят «ЦРТ-инновации» и SpeechPro) подписал контракты о внедрении системы распознавания речи Voice2Med с Городской клинической больницей им. С.П.Боткина в Москве и Клинической инфекционной больницей им. С.П.Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом на конференции «Взгляд в цифровое будущее» рассказал заместитель технического директора ЦРТ Алексей Рыбаков, передает корреспондент РБК.

Менеджер по оборудованию больницы в Санкт-Петербурге Евгений Михальченко не смог уточнить, заключила ли она соглашение с ЦРТ. Он лишь отметил, что комитет здравоохранения Санкт-Петербурга выделил деньги средства на закупку оборудования по распознаванию. Системой, по его словам, планируется оснастить всю больницу. «Это облегчит работу персонала и сократит время врачей, которое они затрачивают на писанину. Некоторые врачи не могут прочесть записи другого врача. Речевая система — это надстройка к электронным картам, к которым должны перейти в конце года. Она заставит осматривать пациента по определенному трафарету, чтобы врач не пропускал никакие пункты», — рассказал он. Как считает Михальченко, врачам все равно придется вести бумаги.

Представитель Боткинской больницы в Москве на момент публикации не ответил на запрос РБК.

Система позволяет заполнять медицинские документы с помощью голоса. По информации на сайте ЦРТ, Voice2Med позволяет врачу во время осмотра надиктовывать через специальную гарнитуру или на диктофон текст, который в режиме реального времени расшифровывается (распознается речь) и автоматически переносится в протокол осмотра. Таким образом, врачу не нужно заполнять форму вручную после окончания процедуры. В систему загружен словарь медицинских терминов, в нее можно заложить любые словари, а еще она способна подстраиваться под речь конкретного врача, учитывать возможные дефекты дикции и акцент и удалять из протокола «паразитную» лексику, связанную с переговорами персонала в помещении и разговорами с пациентом.

Как рассказал Алексей Рыбаков, в первом полугодии этого года ЦРТ проводил пилотный проект системы совместно с «дочкой» «Ростелекома» — компаний «РТ Лабс». Тест показал, что при голосовом вводе врач может заносить информацию в медицинскую информационную систему в 4–8 раз быстрее, чем при помощи клавиатуры. Качество распознавания речи достигает 95%. Внедрение такой системы в первую очередь эффективно для докторов, которые проводят исследования МРТ, УЗИ и т.п., бригадам скорой помощи, совершающим обходы дежурным врачам, отдельным специалистам в поликлиниках. Как показали тесты, система позволяет врачу экономить за рабочий день 1 час 10 минут. «Если врач будет тратить это время на кофе или пасьянс, внедрение системы не даст особенного эффекта, но если это позволит, например, более внимательно изучать рентгеновские снимки, то это будет прорыв», — добавляет представитель ЦРТ.

По словам Рыбакова, сейчас проходит апробация системы в 25 медицинских учреждениях страны, и компании «интересен федеральный уровень». Также выступавшая на конференции директор департамента информационных технологий и связи Минздрава Елена Бойко сообщила, что министерство не против подобных проектов, такие системы могут внедряться как еще один модуль медицинской информационной системы. Однако решение о внедрении такой системы должен принимать главный врач каждого медучреждения лично, и Минздрав не будет настаивать или рекомендовать такое внедрение, отметила она.