Партнер экс-главы «МегаФона» переделает фонари в сотовые вышки

Оператор сотовых вышек «Вертикаль» вложит более 11 млрд руб. в модернизацию столбов городского освещения под размещение сотового оборудования. Это позволит более чем вдвое увеличить количество объектов в управлении компании

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Оператор башенной инфраструктуры (используется для установки базовых станций сотовой связи) компания «Вертикаль» до 2021 года намерена вложить более 10 млрд руб. в обновление инфраструктуры сотовых операторов в городах-миллионниках и крупных населенных пунктах, еще минимум 1 млрд руб. — в Санкт-Петербурге. Об этом РБК рассказал представитель «Вертикали».

В частности, «Вертикаль» планирует в ближайшее время модернизировать столбы городского освещения в опоры двойного назначения, чтобы на них можно было размещать оборудование сотовых операторов, в Ленинградской, Тульской, Владимирской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Татарстане и Башкирии. Договоры с городскими властями в Ярославле и Волгограде уже подписаны, в Самаре переговоры находятся на финальной стадии, сообщил представитель «Вертикали».

Волгоградский «Метроэлектротранс» подписал соглашение с «Вертикалью», подтвердил РБК представитель компании. «Они [«Вертикаль»] меняют частично опоры, но не для нашего использования, а для использования сотовой связи. На опорах находится наша контактная сеть», — рассказал собеседник в «Метроэлектротранс». Подписание соглашения РБК подтвердил и представитель ярославского «Яргорэлектротранса».

Опоры двойного назначения «Вертикаль» использует с 2013 года. Для обеспечения качественной связи, высокой скорости передачи данных мобильного интернета операторы сотовой связи должны размещать оборудование ближе к абоненту, отметил представитель «Вертикали». Использование существующих столбов совещания позволит оставить «нетронутым городской архитектурный ансамбль», утверждает он.

В 2018 году «Вертикаль» планирует построить и ввести в эксплуатацию более 1 тыс. опор двойного назначения. Сейчас в управлении компании находятся 2,5 тыс. башен и других сооружений, на которых можно размещать оборудование сотовых операторов. К 2021 году компания рассчитывает увеличить их число до 6 тыс.

Кто в «Вертикали» По данным Kartoteka.ru, «ВР-50» (юридическое лицо «Вертикали») на 100% принадлежит Георгию Чумбуридзе. Он также является одним из основателей компании Innova, российского локализатора глобальных многопользовательских и браузерных онлайновых игр. Кроме того, Чумбуридзе вместе с бывшим гендиректором «МегаФона» Иваном Тавриным был одним из инвесторов проекта Pladform — системы дистрибуции видео в интернете. Финансовые показатели «Вертикали» не раскрываются.

По данным AC&M, «Вертикаль» является вторым по количеству объектов независимым оператором башенной инфраструктуры в России после компании «Русские Башни», у которой 3 тыс. объектов. Основными владельцами башен в стране являются сотовые операторы: на МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) на 1 июня приходилось 54 тыс. объектов из 68 тыс. установленных по всей России, оценивала AC&M. Это особенность отечественного рынка — во многих других странах независимые операторы башен выкупили инфраструктуру у сотовых компаний и сдают в аренду.

В России продажу своих башен рассматривали «ВымпелКом», «Т2 РТК Холдинг» и «МегаФон», но пока никто не решился на сделку. Но консолидация в секторе независимых операторов сотовых вышек началась. В конце сентября компания «Сервис-Телеком», третья по количеству объектов, объявила о покупке четвертого игрока «Линк Девелопмент». Помимо «Вертикали» переделкой столбов городского освещения под опоры для сотового оборудования в России с 2013 года занимались «Русские Башни». Эта компания также начала использовать для размещения сотового оборудования электрические, трамвайные и троллейбусные столбы.

Как сообщил РБК президент «Русских Башен» Александр Чуб, сейчас около половины портфеля группы составляют опоры двойного назначения. «Для размещения на стандартном столбе освещения дополнительного оборудования необходимо его усилить, обеспечивая необходимую несущую способность, нарастить высоту. Любая конструкция, которая имеет необходимую высоту, выгодное месторасположение и возможность подключения к электроэнергии, может стать опорой двойного назначения», — отметил он.