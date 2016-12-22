Верховный суд отказался считать Apple Watch простыми наручными часами

Apple Watch являются не простыми часами, а сложными гаджетами для передачи данных, признал Верховный суд России в ходе споров Apple с таможенниками. Последние предлагали облагать часы пошлиной, Apple настаивала на обратном

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Устройства Apple Watch не без оснований классифицируются как «умные» и являются не простыми наручными часами, которые должны облагаться пошлиной при ввозе в Россию, а сложными гаджетами для приема и передачи данных (с таких налоги не взимаются). Такое решение вынес в среду, 13 сентября, Верховный суд России в ходе разбирательств российской дочки Apple с Федеральной таможенной службой (ФТС), следует из картотеки арбитражных дел.

«Отменить решение суда 1-ой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции и принять новый судебный акт», — огласила решение судья Наталья Павлова. Таким образом Верховный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в середине мая 2016 года признал Apple Watch обычными наручными часами.

​Споры вокруг Apple Watch начались в конце 2015 года, когда Центральное таможенное управление ФТС класифицировало устройства американской корпорации как «наручные часы, приводимые в действие электричеством» по коду 9102, а ремешки от часов Apple были отнесены к коду 9113 (ремешки, ленты, браслеты для часов).

Российская дочерняя компания Apple — ООО «Эппл Рус», — в свою очередь, пыталась оспорить это решение и настаивала на том, что устройство является «аппаратурой для передачи или приема голоса». Ремешки же, добавляли в американской компании, не являются самостоятельным товаром и без основного устройства использоваться не могут.

Суть спора заключалась в законности облагать гаджеты таможенной пошлиной: согласно российскому законодательству, часы, ввозимые в Россию, облагаются пошлиной в 10%, а средства связи ввозятся по нулевой ставке.

«Эппл Рус» трижды проигрывала ФТС в суде разных инстанций. Корпорация настаивала на том, что Apple Watch, или iWatch, не являются часами, устройство нужно для удаленного доступа к iPhone. Таможенники с такой трактовкой не соглашались.​