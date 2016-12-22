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Disney перенесла на семь месяцев премьеру IX эпизода «Звездных войн»
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Disney перенесла на семь месяцев премьеру IX эпизода «Звездных войн»
Технологии и медиа, 01:14
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Disney перенесла на семь месяцев премьеру IX эпизода «Звездных войн»
После объявления о замене режиссера девятого эпизода «Звездных войн» студия Disney объявила о переносе на семь месяцев даты премьеры фильма
Фото: Adrian Dennis / Reuters

Релиз девятого эпизода киносаги «Звездные войны» состоится почти на семь месяцев позже, чем это планировалось ранее. Об этом, как пишет The Holywook Reporter, объявила компания Disney.

Ранее компания планировала, что очередной эпизод выйдет на экраны в мае 2019 года, однако теперь дату премьеры перенесли на 20 декабря того же года.

Информация о переносе премьеры появилась вслед за тем, как студия объявила о замене режиссера, который будет снимать этот эпизод.​ Вместо Колина Треворроу, который покинул проект, ​его будет ставить кинорежиссер Джей Джей Абрамс, который был постановщиком седьмой части «Звездные войны: Пробуждение силы». Он же станет соавтором сценария.

Седьмой эпизод установил несколько рекордов. Фильм побил мировой рекорд проката в первый уик-энд по всему миру, обойдя предыдущего рекордсмена, «Мир Юрского периода», более чем на $3 млн. В мировом прокате фильм собрал более $2 млрд, заняв третье место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен. В России «Звездные войны» собрали 1,86 млрд руб. Он делит третье место по сборам в истории проката России и СНГ вместе с «Миньонами».

Восьмой эпизод «Зведные войны: Последние джедаи» должен выйти на экраны в декабре 2017 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Disney , премьера , «Звездные войны»
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